Nace bebé que se formó en el útero trasplantado de una donante fallecida

CLEVELAND, Estados Unidos.- Por primera vez en Norteamérica y segunda en el mundo, ha nacido en Cleveland Clinic un bebé del útero que había sido trasplantado a finales de 2017 de una donante fallecida.

A fines de 2018, la paciente que recibió la donación, que tiene unos 30 años, quedó embarazada mediante la fertilización in vitro.

«No podríamos haber pedido un mejor resultado. Todo salió de maravillas en el parto; a la madre y al bebé les está yendo muy bien», dijo Uma Perni, M.D., especialista en medicina maternofetal de Cleveland Clinic. «Es importante recordar que todo este procedimiento está todavía siendo estudiado. El campo del trasplante de útero está evolucionando rápidamente y es emocionante ver cuáles opciones habrá para las mujeres en el futuro».

El trasplante y el parto forman parte de un ensayo clínico en curso Trasplante uterino para el tratamiento de la infertilidad debida al factor uterino en Cleveland Clinic. Se estima que, en todo el mundo, 1 de cada 500 mujeres en edad fértil se ven afectadas por este problema irreversible.

En junio, el equipo de investigación, compuesto por especialistas en cirugía de trasplantes, obstetricia y ginecología, fertilidad, neonatología, bioética, psiquiatría, enfermería, anestesiología, enfermedades infecciosas, radiología intervencionista, defensa del paciente y trabajo social, recibió a la bebé mediante cesárea.

«Fue sorprendente lo perfecto que resultó este parto, considerando lo extraordinario de la ocasión», dijo Andreas Tzakis, M.D., Ph. D., cirujano de trasplantes de Cleveland Clinic. «Mediante esta investigación, nuestro objetivo es hacer que estos extraordinarios eventos sean comunes para las mujeres que eligen esta opción. Estamos agradecidos con la donante y su familia, su generosidad permitió que el sueño de nuestra paciente se hiciera realidad y que naciera un nuevo bebé».

“La medicina está en constante evolución. Me siento honrado de ser parte de un equipo que se dedica a la excelente atención del paciente y al avance de la medicina. Este ensayo clínico refleja la tradición de innovación en medicina clínica de Cleveland Clinic”, dijo Tommaso Falcone, M.D., profesor de obstetricia y ginecología de Cleveland Clinic y expresidente del Obstetrics and Gynecology and Women’s Health Institute de Cleveland Clinic.