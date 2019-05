OMS: Aún hay fumadores que no saben que el tabaco causa cáncer

Ginebra, 30 may.- Uno de cada cinco fumadores en el mundo no sabe que fumar puede causar cáncer de pulmón y el 50 % de la gente no asocia fumar a los infartos. Estos son hechos que llevaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a consagrar el 31 de mayo como el Día Mundial Sin Tabaco.

«No dejes que el tabaco te quite la respiración», es el lema usado por la OMS para conmemorar la jornada y que acompaña elocuentes carteles que muestran un pulmón encerrado en un frasco entre humo y colillas, o un cuerpo humano lleno de lesiones causadas por el tabaquismo.

Hasta 3,3 de los 8 millones de fallecidos anualmente en relación con el tabaquismo mueren por afecciones ligadas al sistema pulmonar, recordó en una rueda de prensa el doctor Vinayak Prasad, director del Departamento de Prevención de Enfermedades No Infecciosas de la OMS.

Además del desconocimiento de los riesgos de cáncer de pulmón, «en los países en desarrollo el 50 por ciento de la gente no asocia fumar a los infartos», advirtió la doctora Kerstin Schotte, experta de la misma división.