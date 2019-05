Cigarrillos electrónicos exacerban disfunción previa al mal cardíaco

Foto: Getty Images/BBCMundo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La exposición al líquido con sabor usado en los cigarrillos electrónicos puede exacerbar la disfunción de las células endoteliales, lo que frecuentemente precede a enfermedades cardíacas, reveló un estudio del Instituto Cardiovascular de la Escuela de Medicina de la Universidad estadounidense de Stanford.

La investigación, la primera de ese tipo, está publicada en la edición de esta semana de la revista médica Journal of the American College of Cardiology, bajo el título traducido “Modelización de los riesgos cardiovasculares de los cigarrillos electrónicos con células endoteliales derivadas de células madre pluripotentes inducidas por el hombre”.

Este trabajo se centró en las células endoteliales, que se encuentran en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el corazón.

«Nuestros datos sugieren que el uso de cigarrillos electrónicos puede conducir a una disfunción endotelial aguda, que se validó mediante la exposición in vitro a e-líquido (líquido) o suero derivado de pacientes que usan cigarrillos electrónicos», explicó Joseph C. Wu, director del Instituto Cardiovascular en la Escuela de Medicina de la Universidad estadounidense de Stanford.

El catedrático, autor principal del estudio, indicó que el uso de los cigarrillos electrónicos en Estados Unidos y en todo el mundo «está aumentando rápidamente con la creciente preocupación» de parte de los científicos y de las comunidades que formulan las políticas de salud pública.

«Nuestros hallazgos son un primer paso importante para llenar este vacío al proporcionar conocimiento mecánico sobre cómo los cigarrillos electrónicos causan disfunción endotelial, que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades del corazón», agregó el experto.

Los investigadores analizaron células endoteliales creadas a partir de células madre pluripotentes inducidas (iPSC-EC) de tres individuos sanos.

Además, en el estudio participaron cinco no fumadores sanos, cinco fumadores de cigarrillos activos, dos usuarios de cigarrillos tanto electrónicos como convencionales y dos fumadores de solo cigarrillos electrónicos.

Todos, de acuerdo con la publicación, «eran individuos sanos libres de otros factores de riesgo cardiovascular importantes» en quienes se observaron los distintos efectos de los cigarrillos según el sabor, los cuales variaron entre moderado a más fuerte o tóxico.

Para conocer los efectos de los e-líquidos en las células endoteliales, los científicos aplicaron a las iPSC-EC una disolución de seis líquidos disponibles en el mercado con distintas concentraciones de nicotina.

Esto les permitió encontrar que los líquidos con sabor tenían efectos variables en la supervivencia celular y observar la presencia de marcadores proinflamatorios que, según el informe, pueden desempeñar un papel crítico en el desarrollo de una enfermedad vascular.

Según la publicación, un estudio presentado a comienzos de este año en la Sesión Científica Anual del American College of Cardiology reveló que los adultos que dicen fumar o vaporear son significativamente más propensos a sufrir un ataque cardíaco, una enfermedad coronaria o depresión en comparación con aquellos que no usan estos aparatos o cualquier producto del tabaco.

La revista médica Journal of the American College of Cardiology recibió la investigación el 20 de junio de 2018 y la aceptó para su publicación el 3 de marzo de 2019.

“El uso de cigarrillos electrónicos (e-cigarrillos) han experimentado un tremendo aumento. A diferencia del consumo de cigarrillos, los efectos de los cigarrillos electrónicos y sus componentes en la salud vascular media no se han estudiado suficientemente. Sin embargo, dada su creciente popularidad, es imperativo evaluar los riesgos que acarrea para la salud, incluidos los efectos de sus ingredientes, especialmente la nicotina y los aromas”, se lee en la revista.

En los resultados de la investigación se añade que “la citotoxicidad de los e-líquidos varió considerablemente, siendo el producto con sabor a canela el más potente y que conduce a una disminución significativa de la viabilidad celular, aumento de los niveles de especies reactivas de oxígeno (ROS), actividad de la caspasa 3/7 y captación de lipoproteínas de baja densidad, activación de la vía relacionada con el estrés oxidativo, y la alteración de la formación de tubos y la migración, lo que confirma la disfunción endotelial”.

Hoy mismo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, clausuró la Asamblea Mundial de la Salud subrayando que vislumbra «un mundo en el que la poliomielitis sea erradicada, en el que se preste atención a olvidadas enfermedades tropicales, en el que finalicen las epidemias de tuberculosis, VIH o malaria (…) o en el que la industria del tabaco cierre porque nadie quiera sus productos».