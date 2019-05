INCORT capacita a especialistas en el uso de Doppler Transcraneal

Foto: Incort/

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT) ofreció el “Curso Teórico-Práctico sobre el Uso del Doppler Transcraneal en el Diagnostico de

Muerte Encefálica” con el objetivo de disponer de mayor seguridad en el diagnóstico de muerte encefálica de los posibles donantes de órganos y tejidos.

En dicha capacitación, ofrecida los días 20, 21 y 22 de mayo por expertos internacionales en el tema,

participaron 24 especialistas del área de medicina crítica de diferentes hospitales del país, quienes en su mayoría son coordinadores de trasplante.

Los participantes del curso ahora podrán certificar el diagnóstico de muerte encefálica, así como diferentes patologías cerebrales, evitando pérdidas de posibles donantes, destacó al ofrecer dicha capacitación la Dra. Silvia Cocurullo, neuróloga universitaria del Latin American Task Force Neurosonology Research Group of the World Federation of Neurology (NSRG-WFN)

Este curso-taller contó con la realización de exposiciones teóricas, así como con ejercicio práctico que fue llevado a cabo en el Hospital Ney Arias Lora.

El uso de pruebas complementarias para confirmar muerte encefálica (ME) es todavía objeto de debate. Mienrrtas que en algunos países de Europa, América Central, Sudamérica y Asia es una parte obligatoria del protocolo para establecer la muerte encefálica, en Estados Unidos, por ejemplo, los estudios complementarios no son obligatorios.

Los estudios complementarios más frecuentemente usados son, precisamente, el Doppler transcraneal, y también la angiografía radioisotópica y angiografía cerebral.