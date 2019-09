Observaciones al borrador de decreto sobre Eficiencia de la Actividad Regulatoria.

Recientemente el Consejo Nacional de Competitividad (en adelante: CNC) hizo circular un anteproyecto de decreto sobre Eficiencia de la Actividad Regulatoria del Estado dominicano. Un equipo de juristas de la firma Jorge Prats Abogados y Consultores, integrados por: Eduardo Jorge Prats, Luis Antonio Sousa Duvergé, Roberto Medina Reyes y Rachel Hernández, conjuntamente con el iusadministrativista español Javier Barnes, tuvimos la oportunidad de analizar a profundidad la propuesta y realizar una serie de sugerencias sobre el mismo. Dichas sugerencias y observaciones el lector las encontrará in extenso (“Análisis del borrador de decreto sobre Eficiencia de la Actividad Regulatoria del Estado Dominicano”), conjuntamente con este documento en el cual presentamos una suerte de resumen ejecutivo de nuestras consideraciones. A saber:

La mejora regulatoria trasciende más allá de lo mera eficiencia económica

La iniciativa del CNC con relación al fortalecimiento de la eficiencia reglamentaria de los entes del Estado dominicano la hemos considerado muy alentadora y oportuna. Entendemos que el fin perseguido por el CNC con este borrador de decreto es legítimo y pertinente, pues su propósito es que los asuntos vinculados al interés general sean gestionados y administrados de la mejor forma técnica y económica posible, a fin de garantizar que la Administración cumpla eficientemente con su función esencial, la cual consiste, en un Estado Social y Democrático de Derecho (institucionalizado en la Constitución de 2010), en la protección de los derechos fundamentales, el respeto de la dignidad de las personas y la obtención de los medios que les permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva.

Regular bien es una actividad sumamente trascendente. La denominada “mejora regulatoria” (esto es, la “mejora en la producción normativa”, tanto a nivel legal como sobre todo a nivel infralegal), que es lo que procura el referido decreto, permite fortalecer dos elementos fundamentales que contribuyan al progreso social, económico, cultural y ambiental del Estado contemporáneo. Así, por una parte, se pretenden fortalecer las prácticas consolidadas en esta materia que fomentan la participación ciudadana (individuo, sociedad civil y tercer sector, mundo económico y empresarial), haciendo del actor privado un sujeto activo y responsable. Y por otra parte, busca la mejora en la producción normativa que se ha convertido, al decir de los expertos, en el tercer brazo del Estado contemporáneo, junto con la política fiscal y la monetaria. Nos encontramos, en efecto, con la conocida como “reforma” o “mejora regulatoria”, ante una estrategia de primer nivel que todo Estado ha de aprender a utilizar, en el contexto de sociedades avanzadas de nuestro tiempo, cada vez más complejas e interdependientes tanto ad intra, dentro del propio Estado, como ad extra, más allá del mismo.

Desde una perspectiva jurídica, esta política de mejora normativa conecta también con el Estado de Derecho, del que emanan exigencias elementales sobre la calidad de las normas, no ya sólo en beneficio de una mayor claridad y certidumbre jurídicas, de la actualización de las normas vigentes y de la idoneidad para alcanzar los objetivos que dicen perseguir, sino también por respeto a los sujetos a los que van dirigidas y cuya vida -social económica, cultural, informativa o ambiental, entre otros planos- van a condicionar.

Partiendo de lo anterior, una de nuestras observaciones al borrador de decreto consiste en destacar el hecho de que la mejora normativa no persigue sólo una mejora en términos económicos, menos aún “economicistas”. Por el contrario, pretende incidir en todos los planos del individuo y no sólo, por decirlo gráficamente, en crear las condiciones para hacer atractiva la inversión extranjera, sino de una mejora integral, que incluya en consecuencia otras dimensiones aparte de las meramente económicas, como la social, cultural y educativa, ambiental, informativa, entre otras, que habrán de ponderarse debidamente con la dimensión económica. De ahí que, a nuestro juicio, deba sustituirse el término “eficiencia”, que responde más bien a una perspectiva meramente económica, por el más comprensivo e integrador de “eficacia”. En adición, el decreto se centra en la producción normativa de carácter y rango infralegal, esto es en las normas administrativas de toda clase y condición, como se advierte desde su artículo primero y por la propia naturaleza de la fuente del Derecho que se utiliza (un decreto). Por ello, convendría añadir a lo indicado “de la Administración”, suprimiendo la referencia al “Estado dominicano”. Se propone por tanto que la norma conjugue, como elementos que compongan su denominación, lo relativo a “Mejora de la Producción Normativa de la Administración”.

El borrador de decreto y la Ley 107-13

Destacamos que el decreto que aquí se considera presupone la existencia de la Ley No. 107-13, sobre los derechos y deberes de los administrados frente a la Administración Pública y de los Procedimientos Administrativos (en adelante: Ley 107-13) y, más en concreto, de unas normas comunes de procedimiento administrativo para la elaboración de normas administrativas y planes (arts. 30 y 31, de la Ley 107-13). Establece los criterios básicos y comunes que han de seguirse para la elaboración de toda clase de normas administrativas. La precitada Ley vertebra, da estructura y guía al proceso decisorio que condice a la aprobación de toda norma administrativa.

Mientras el decreto hace referencia a la estructura orgánica (CNC, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria) y a ciertos instrumentos o técnicas (plataforma virtual, planificación, consultas, evaluaciones de impacto…), la Ley 107-13 establece la secuencia o los elementos que han de integrar el procedimiento de aprobación de las normas administrativas. Se trata, en otras palabras, de dos dimensiones inescindiblemente unidas e inseparables, hasta el punto de que, como acredita el estudio comparado e histórico en numerosos países, las normas de organización y de procedimiento administrativos van de la mano. Cada organización requiere un procedimiento.

La conclusión, que aquí tan sólo puede apuntarse, es que el decreto tendría poca eficacia si no dialoga y se aprueba en correspondencia con el procedimiento administrativo. El problema, sin embargo, que presenta la Ley 107-13 es que no ha sido aún desarrollada reglamentariamente, por lo que su eficacia está sumamente reducida, comprometiendo en este caso además la aplicación efectiva del propio decreto en cuestión. Así las cosas, recomendamos que se aproveche el impulso iniciado con el borrador de decreto, a los fines de que se apruebe un reglamento, cuando menos en lo que ahora importa, que desarrolle y concrete el procedimiento de aprobación de normas, teniendo a su vez en cuenta lo que el decreto en sí mismo dispone, con relación a la mejora de la producción normativa de la Administración.

Comentarios sobre las buenas prácticas internacionales, el concepto de regulación, la autonomía reforzada de los órganos extrapoder y la naturaleza jurídica del CNC

Además de todo lo ya expuesto, quienes suscriben han identificado en el borrador de decreto otras cuestiones susceptibles de oportunidades de mejora: a) indicación expresa de las buenas prácticas internacionales; b) el concepto de regulación; c) la autonomía reforzada de los órganos extrapoder; y, d) la naturaleza jurídica del CNC, de conformidad con la Ley No. 1-06. Veamos:

Sobre la indicación expresa de las buenas prácticas internacionales, queda claro que unas buenas prácticas internacionales fueron tomadas en consideración y como fuente de inspiración para la elaboración del borrador de decreto. Sin embargo, ni en sus Considerandos un en sus Vistos se identifican cuáles concretamente fueron esas buenas prácticas o estándares internacionales tomados como referencia. Sugerimos que se haga indicación expresa de dichos instrumentos.

En cuanto al concepto de regulación, la literatura especializada en la materia lo define como “una técnica del Estado moderno dentro de sus funciones de policía administrativa consistente en la utilización de un conjunto de normas e instrumentos jurídicos-económicos para lograr el funcionamiento adecuado de determinados sectores esenciales de una comunidad, procurando establecer un equilibrio entre los intereses de las partes involucradas y que por sus características específicas no pueden dejarse en su totalidad al libre juego de las reglas del mercado” (Mariano Carbajales, El Estado regulador (Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo de Palma), p. 110).

Regular no es sólo reglamentar, también es inspeccionar, supervisar, dirimir conflictos y sancionar a los agentes económicos. Por eso, sugerimos que a lo largo del texto del decreto se utilice mejor los términos de “establecimiento de normas, “reglamentación”, etc., en lugar de regulación, cuyo buen entendimiento tanto entre economistas como juristas es en un sentido amplio y no restringido a la actividad normativa de la Administración. Por esas mismas razones, y precisamente para evitar los mismos supra indicados equívocos, se recomienda utilizar el término de “mejora normativa” en lugar de “mejora regulatoria” y evitar este adjetivo de “regulatorio” en la mayor medida de los posible. Desde el título mismo del decreto esto debe quedar claro, nominándolo como: decreto sobre la “Mejora de la Producción Normativa de la Administración”.

Recomendamos modificar el artículo 2, inciso (m) del borrador de decreto y establecer claramente la definición del término “reglamentación” como aquella “actividad administrativa, materializada en un instrumento normativo de cualquier índole, que signifique un ejercicio de intervención de la Administración en los mercados, sin perjuicio de su forma o jerarquía dentro del sistema de fuentes; a saber: reglamentos, planes, programas, recomendaciones, manuales, interpretaciones, estándares o medidas similares, pactos, acuerdos, convenios, entre otros, que posean un alcance general y, en consecuencia, normen e innoven el ordenamiento jurídico” Recomendamos modificar el término “regulaciones” por “reglamentación” o, en cambio, por “normas administrativas” en los artículos 1; 2, incisos (a), (b), (d), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (l) y (n); 3, numerales 1 y 7; 5, numerales 5 y 6; 6; 7; 11, numerales 1,2,3,4 y 5; 13; y, 15, a fin de evitar asumir una concepción tradicional de regulación, la cual no se corresponde con el modelo socioeconómico asumido por el constituyente

Con relación a la autonomía reforzada de los órganos extrapoder y de las administraciones reguladoras independientes, sugerimos modificar lo dispuesto en el artículo 16 del borrador de decreto. De los órganos constitucionales, sólo la Junta Monetaria se encuentra excluida de las disposiciones del borrador de decreto y, en consecuencia, de los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la cual forma parte de la Administración Central. Es oportuno recordar que los órganos constitucionales o extrapoder gozan de una autonomía cualitativamente superior a la autonomía meramente administrativa que poseen los entes y órganos de la Administración Pública, de modo que éstos escapan de la vigilancia o supervisión de los organismos que se encuentran bajo la dependencia del Poder Ejecutivo o bajo la supervigilancia de un ministro, como ocurre con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y la Dirección Ejecutiva del CNC. Todo esto encuentra fundamento en varias sentencias del Tribunal Constitucional, tales como las sentencias Nos. TC/0305/14 y TC/0171/16. Por eso, los órganos constitucionales o extrapoder deben ser excluidos expresamente del ámbito de aplicación del borrador de decreto, de lo contrario se estaría desconociendo la autonomía reforzada que les reconoce la Constitución y sus propias leyes orgánicas, así como los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional.

En una situación similar se encuentran las administraciones reguladoras independientes, las cuales deben gozar de independencia o autonomía reforzada en el ejercicio de sus funciones regulatorias, como bien explica Muñoz Machado (Santiago Muñoz Machado, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Tomo I (Madrid: Thomson/Civitas, 2004), p. 1174). El objetivo es neutralizar políticamente la toma de decisiones en una seria de ámbitos técnicos, económicos y sociales, atribuyendo la misma a centros de decisión autónomos e independientes, conformados por expertos que atribuyen a esos centros objetividad, imparcialidad y conocimiento técnico. Es por esta razón que sugerimos incluir, en adición a los órganos constitucionales o extrapoder, a las administraciones reguladoras independientes dentro de las excepciones del citado artículo 16 del borrador de decreto. Destacamos que lo anterior no es óbice para que el CNC pueda realizar y presentar análisis de impacto regulatorio ex post de las normas, reglamentos, planes y programas existentes que posean un alcance general, de los organismos reguladores independientes, con el objeto de determinar la eficacia e idoneidad de las mismas y para que sirvan de sugerencia o punto de partida para la mejora de dichas normativas o reglamentaciones a futuro.

Acerca de la naturaleza jurídica del CNC, es importante recordar que se trata de un órgano consultivo, de conformidad con los artículos de la Ley No. 1-06. El objeto esencial de esta institución es identificar, desarrollar y proponer al Poder Ejecutivo las políticas, estrategias y prioridades sectoriales que permitan aumentar la competitividad y la productividad empresarial, de modo que se enmarca en la organización administrativa dentro de los consejos consultivos, las comisiones y los comisionados presidenciales. Las facultades del CNC consagradas en la antes referida Ley 1-06 son estrictamente consultivas y resultan ser de vinculación positiva, por lo que no podría extender sus atribuciones más allá de las que le fueron encomendadas por el legislador, a menos que se produzca una modificación de dicha normativa legal (lo cual no puede producirse vía decreto en razón del principio de jerarquía normativa).

Siendo esto así, recomendamos modificar el artículo 13 del borrador de decreto, el cual obliga a los entes u órganos de la Administración Pública a modificar sus propuestas reglamentarias en base a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Competitividad. El citado artículo 13, numeral 6, del borrador condiciona la aprobación de las propuestas de reglamentos, planes y programas, que poseen un alcance general, a la aceptación de los lineamientos fijados por el CNC, lo cual podría considerarse contradictorio en razón de la propia naturaleza jurídica de dicha institución, en su condición de órgano consultivo, así como una limitante a la potestad reglamentaria de los demás entes u órganos del Estado.

Otras recomendaciones

Hemos recomendado también la reducción de los plazos establecidos para el análisis ex ante de las propuestas reglamentarias. Esto en base a que: tal y como está actualmente redactado en el borrador de decreto, la aprobación -o no- de una propuesta reglamentaria con significancia económica se tomaría aproximadamente 75 días, lo que consideramos excesivo y, por consiguiente, contrario al principio de celeridad consagrado en el artículo 3.19 de la Ley 107-13. En ese sentido, sugerimos reducir a 15 hábiles los plazos otorgados al CNC para evaluar las propuestas reglamentarias y los análisis de impacto regulatorio.

Recomendamos, además, modificar el artículo 15 del borrador de decreto, de modo que sea eliminada toda mención al artículo 61 de la Ley 107-13, sobre la elaboración del Manual de buenas prácticas procedimentales. Esto así pues el referido artículo 15 del borrador de decreto se refiere estrictamente a la emisión de un Manual de Mejora Regulatoria (que debería denominarse, por lo que hemos dicho anteriormente, “Manual de Mejora de la Producción Normativa” o “Manual de Mejora Normativa”) y de los órganos llamados a contribuir en su elaboración, lo cual es totalmente distinto al manual de buenas prácticas procedimentales, aunque obviamente, el contenido de ambos documentos debe ser compatible y no contradecir las disposiciones de la Ley 107-13, en virtud del principio de coordinación consagrado en el artículo 138 de la Constitución.

Una reiteración final: por la definición misma de la misión y funciones del CNC, es obvio que este organismo presente una evidente dimensión económica, lo que significa que ésta habrá de prevalecer inevitablemente en la producción normativa, soslayándose así otras dimensiones, como la social. Como ya hemos explicado en párrafos anteriores, el criterio económico en la mejora normativa no es el único, ni el primero. Así, el mundo económico podría llamar a supresión de determinados requisitos para el ejercicio de ciertas actividades. Pero otras dimensiones sociales o ambientales, por ejemplo, pueden exigir de contrario que esos requerimientos se mantengan para que la Administración pueda desarrollar su control.

Sobre lo anterior, caben varias fórmulas alternativas. Una de ellas es que cambie su denominación, que adquiera carácter intersectorial o interministerial, y que incorpore orgánicamente representantes de otros ramos, para que en su seno se puedan ponderar y equilibrar los diversos y enfrentados intereses y perspectivas. Otra es que, desde el propio CNC, se articule algún mecanismo de coordinación de competencias en materia de mejora normativa de modo que la perspectivas económica, social y ambiental, queden incorporadas al análisis de impacto. Cada alternativa presenta sus ventajas y desventajas que deben ser ponderadas, es una decisión política que debe hacerse de forma que la mejora normativa se alcance no solo desde la óptica de la eficiencia económica sino tomando en cuenta los demás objetivos constitucional y legalmente mandatorios de las políticas públicas.

[1] Eduardo Jorge Prats, Luis Sousa Duvergé, Roberto Medina Reyes, Rachel Hernández Jerez y Javier Barnes: Director General, Subdirector General, Gerente del Área de Regulación y Litigio Constitucional y Administrativo, Gerente del Área de Regulación Financiera, Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Propiedad y Consultor Internacional, respectivamente, de la firma Jorge Prats Abogados & Consultores.

