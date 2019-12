SAN CRISTÓBAL, República Dominicana. – El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y una coalición de fuerzas opositoras, Luis Abinader, se comprometió a apoyar el Plan Estratégico de Desarrollo de San Cristóbal, presentado por los sectores sociales y económicos de esta provincia sureña.

“En la provincia de San Cristóbal el 36.2% de los habitantes vive bajo la línea de la pobreza, con un índice desarrollo humano provincial por debajo del promedio nacional. Esto es una prueba inocultable del abandono al que la ha sometido el PLD, ya que siendo la cuarta provincia más poblada del país con el 6% de la población total, en los últimos 4 años sólo ha recibido el 2% anual de toda la inversión pública del país”, lamentó el principal líder opositor del país

Durante su participación en la plataforma “San Cristóbal Propone”, que impulsa el Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo, Luis aseguró que el objetivo fundamental del Gobierno del Cambio es mejorar la calidad de vida de las personas a través de crear las oportunidades donde reside la gente, así como garantizar el acceso a servicios públicos de calidad sin tener que desplazarse fuera del lugar donde vive.

Luis Abinader expuso en 10 puntos principales parte de su propuesta para esta provincia, contenidos en los Lineamientos Generales del Programa de Gobierno del Cambio.

El candidato presidencial del PRM se comprometió a “territorializar todas las políticas sectoriales, a evacuar la ley de ordenamiento territorial, a apoyar la administración local de San Cristóbal, de Sabana Grande de Palenque, Bajos de Haina, Gambita Garabito, Villa Altagracia, Nigua, Los Cacaos, Yaguate y los nueve distritos municipales de la provincia.

Luis también propuso la intervención de todos los acueductos de la provincia, así como desarrollar los sistemas de alcantarillados de los 8 municipios.

Su propuesta busca hacer énfasis en la generación de empleos especialmente para las mujeres y los jóvenes, por medio de incentivos a su formación y contratación. Así como la creación de condiciones para que las mujeres jefas de hogares puedan salir a trabajar dejando el cuidado de sus hijos en manos confiables y capacitadas.

Abinader reiteró que aplicará una política de protección social a la población en situación de vulnerabilidad, como son los adultos mayores, los discapacitados, a personas con enfermedades catastróficas y a toda la población que, pese a sus condiciones de salud, social y económica no tienen acceso a una pensión digna.

“El cambio que proponemos es la mejora en la vida cotidiana de todos los sancristobalenses, es enfocar la acción del Estado en las personas no en las cosas, mi compromiso es que esta provincia reciba los recursos necesarios para generar el desarrollo que permita que cada uno obtenga el bienestar en su propio pueblo”, sostuvo Luis.

Previo al evento donde expuso parte de sus propuestas para esta provincia, el candidato presidencial socializó parte de los Lineamientos Generales de Programa de Gobierno del Cambio con los directivos del Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de San Cristóbal.

En el acto estuvieron presente el ex presidente de la República Hipólito Mejía, el coordinador y sub coordinador de Políticas Públicas del Gabinete Presidencial de Luis, Miguel Ceara Hatton y Andrés Astacio, respectivamente, también el director ejecutivo del Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo, Melvin Brioso, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, Junior Dionicio, José Francisco Montas, ex presidente de la Cámara de Comercio, el padre José Rafael Núñez Mármol (Chepe) rector del Instituto Politécnico Loyola, el arquitecto Rudial Montas, ingeniero José Napoleón Domínguez, el diputado Nelson de la Rosa y el ingeniero Rafael Salazar.