Minou Tavárez valora plan del Consejo para Desarrollo de Santiago

SANTIAGO, República Dominicana.-Minou Tavárez Mirabal, candidata vicepresidencial de Alianza País, se reunió con los ejecutivos y técnicos del Consejo para Desarrollo de Santiago (CDES), para conocer los logros alcanzados en el plan para el decenio 2020-2030.

Tavárez Mirabal escuchó explicaciones sobre los proyectos que se han ejecutado en Santiago de los Caballeros, los cuales han sido frutos del consenso de las evaluaciones del Plan Estratégico de Santiago, en sus etapas 2002-2010, 2010-2020.

“La ciudad no es un generador de negocios nada más, no es un lugar para que salgan gente electas y viva de esa relación, es un espacio para la gente y para que la gente viva bien, con calidad. Por eso me gusta mucho ese enfoque,” dijo Minou Tavárez Mirabal.

Entre los proyectos materializados están la avenida Circunvalación Norte, Parque Botánico, Parque Central, Aeropuerto Internacional del Cibao y el avance en el ordenamiento de la ciudad, quedando como tareas principales para los 10 años próximos el ordenamiento del tránsito, cuidado del río Yaque del norte y otras necesidades urbanas.

El director ejecutivo del CDES, Reynaldo Peguero, destacó la importancia de proteger el cinturón urbano de Santiago, a fin de que la ciudad no se extienda a la zona de riesgos sísmico o los espacios que están llamado a la protección ambiental.

Peguero resaltó la propuesta para que se mantenga el cinturón verde alrededor del aeropuerto, en la comunidad de Uveral en el municipio de Licey Medio, para evitar que se urbanicen zonas que luego afecten el desenvolvimiento de la terminal.

Los ejecutivos del CDES, explicaron que en la agenda 2020-2030 hay unos 50 proyectos que han sido discutidos por técnicos de las distintas instituciones que intervienen en la presentación de las propuestas de desarrollo para Santiago.

Minou Tavárez valoró que los proyectos del CDES estén planteados con la gente en primer orden.

Agregó que la ciudad es para que la gente viva bien. y que por eso no debe verse la ciudad solo como un conglomerado para negocios o para activar la luchas por los puestos de la administración pública.

