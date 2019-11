SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El pasado presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), José Manuel Paliza, exhortó al liderato empresarial y a los jóvenes emprendedores y profesionales, a involucrarse y participar activamente en la agenda política institucional del país para no dejar espacios vacíos “y sean ustedes quienes escriban la historia y se anoten las carreras del triunfo de un país mejor para todos”.

Apelando a la modestia, el dirigente empresarial confeso que “nunca en mis 75 años este viejo, yo, he visto al país político más frágil y débil que ahora, que está fraccionado en pedacitos”.

Paliza, quien entre 1982 y 1996 ha dirigido la cúpula empresarial del país en diferentes gestiones dentro de la Asociación de Industria de la República Dominicana y el Consejo Nacional de la Empresa Privada advirtió que “es momento de participar. También aplica todo lo anterior al liderato empresarial que tenemos que estar más cerca del homeplate, al lado de la cámara de replay para asegurarnos que se respeten las reglas del juego, pero no aplaudiendo detrás de la malla, sino delante”.

Al recibir el Galardón al Mérito Industrial por la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en el Almuerzo Anual 2019, Políticas de Desarrollo Industrial: Las Propuestas de los Candidatos, celebrado este martes, el pasado presidente del CONEP motivo su reclamo señalando que es necesario que esos sectores de la sociedad “participen activamente. Que se involucren, y que lo hagan con estricto apego a sus principios y valores éticos y morales”.

Significó que en la sociedad, el espacio es para todos, los ciudadanos, los jóvenes, los no tan jóvenes, los jóvenes emprendedores, los profesionales, los políticos miembros de los partidos, las iglesias y muchos más.

“A veces olvidamos que políticos somos todos, y que si no participamos, dejamos el espacio para los políticos de los partidos, y lo que pensamos, lo que creemos y lo que queremos como ciudadanos, no llega a incluirse, ni ser parte de la tarea de los partidos, ni de los gobiernos, porque no nos ocupamos de que lo sea”, precisó Paliza.

Resaltó que “el hueco vacío que dejamos lo ocupan otros, y esos que ocupan el espacio que dejamos vacío son los que se sienten en la sociedad, en los medios; esos son los que opinan, los que participan activamente y mueven su agenda, convirtiéndola en prioridad”.

Agregó que sea buena o mala la agenda, esa es la que escuchamos, esa es la que prima en todo el quehacer nacional, y esa es la que todos conocen, porque ellos se ocupan de que la conozcamos todos.

Paliza citó que en días recientes, ha visto muchas cosas que le preocupan y por lo que entiende “deberíamos de ocuparnos”.

En ese sentido refirió que en los próximos meses, habrá elecciones congresuales, municipales y presidenciales, y que hasta ese momento, “lo que nos toca es ocuparnos de fortalecer la democracia e impulsar nuestro país en la dirección correcta”.

“Nos toca además –añadió- compartir e impulsar nuestra visión del país que queremos”.

Sostuvo que en 10 años, el liderato político del país tiene que cambiar y renovarse, y que el hecho de que el líder promedio de hoy tiene 60 años, deja espacio para la juventud.

Agradeció el reconocimiento, el que calificó como valioso y significativo. “Me siento muy honrado y agradecido, me emociona y me motiva a hacer más”, resaltó.

