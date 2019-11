Santo Domingo, República Dominicana.-El popular cantante Héctor Acosta (El Torito) fue juramentado este viernes candidato a senador en Monseñor Nouel, por el partido País Posible. Acosta fue inscrito en la boleta del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), y ya habái recibido el apoyo de varias organizaciones políticas.

El Torito dijo que inmediatamente País Posible recibió el reconocimiento de la Junta Central Electoral (JCE), Milton Morrison, candidato presidencial de ese partido, lo llamó para expresarle su deseo de apoyar sus aspiraciones a senador.

“Morrison y yo somos amigos desde hace un tiempo y siempre me ha apoyado. Ahora que la Junta decidió formalizar su partido me llamó inmediatamente y me dijo: ‘cuenta con nosotros, este partido es tuyo y te vamos a apoyar’”, expresó Acosta, de gran popularidad por sus éxitos en el merengue, la bachata y el bolero.

De su lado, Milton Morrison, dijo que han seguido la trayectoria de Héctor Acosta y han visto desde hace algunos años, su compromiso social y la defensa de sus munícipes en cuanto a los problemas que más le aquejan.

“Estamos llenos de problemas por todas partes, pero hay temas que son prioridad. Por ejemplo: el empleo, la salud, el deporte, la delincuencia. Esas son prioridades básicas para mi gestión, por las que voy a legislar”, expresó El Torito

“Esa sensibilidad social lo ha hecho ver como un ciudadano comprometido con los mejores intereses del país”, afirmó Morrison.

Además, dijo que a eso se suma que Acosta nunca ha estado vinculado a escándalos ni temas de corrupción gubernamental.

“Su paso por la política ha sido el de un ciudadano que quiere aportar y ha visto la política como un vehículo para eso. En País Posible ponderamos a la persona más allá del partido al cual pertenece. Estamos comprometidos en empujar todo ciudadano que se comprometa con los principios, valores y visión de País Posible”, concluyó Morrison.

En tanto, “El Torito” afirmó que se encuentra realizando una campaña con el propósito de sumar y todo el que quiera lo mejor para su provincia es bienvenido en su equipo.

“Me sentí muy bien, porque Milton es muy buena persona, un gran ser humano y tiene buenas intenciones con el país. Yo soy de la gente que cree que hay que sumar y no restar”.

De la misma forma, entiende que aunque ha sido un merenguero exitoso, siempre le ha dolido su pueblo y quiere lo mejor para su provincia.

Agregó que no va a la política en busca de favores personales, sino en procura de un mejor país y en optimizar las diferentes áreas de su provincia.

“Yo quiero que mi país viva en paz; que mi provincia viva en paz; que tenga un hospital decente; que tenga una educación decente y que el auge de la violencia y la delincuencia se pueda frenar. Eso tiene mucho que ver con los empleos. Hay que poner a los jóvenes a trabajar y a las mujeres. Que haya empleos para todos. ¡Yo creo en el empleo! Cuando las personas están trabajando se les olvida hacer algo mal hecho”m proclamó Héctor Acosta, El Torito.

Asimismo, el popular artista y activista social dijo que llegó el momento de levantar la mano por su provincia, ya que el actual senador por Monseñor Nouel “tiene 14 años en el cargo y no ha podido demostrar nada positivo para su provincia”.