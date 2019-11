Euclides Sánchez advierte sobre “rumbo incierto” en el PLD si no cambia proceder

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Euclides Sánchez, advirtió este miércoles sobre la necesidad de que en esa organización se retome “el camino de la institucionalidad”, y afirmó que “le puede pasar igual o peor que otros partidos del sistema que han entrado en un proceso de desintegración y reducción de sus afiliados”.

El dirigente político y legislador consideró como una necesidad inmediata volver al boschismo en los actuales momentos y realizar una transformación que permita renovar las estructuras internas la organización.

Entiende el senador del PLD por La Vega que para una persona ser miembro del Comité Central necesita ciertos requisitos tales como la formación política y trayectoria partidaria, exigencias que de un tiempo a esta parte se han abandonado.

“Hay miembros en el Comité Central que no saben lo que fue un Circulo de Estudio, ni saben lo que fue un CTP (Comité de Trabajo Peledeísta), ni conocen la historia dominicana. Necesitamos calificar el liderazgo del PLD no cuantificarlo”, expuso Sánchez al ser entrevistado por el periodista Elvis Lima y que la Secretaría de Comunicaciones del PLD reseñó en un despacho de prensa.

Dijo que el Comité Central tiene que ser una instancia de cualificación y calidad política, así como de experiencia política “no puede ser una instancia de amigos ni mucho menos el comité político, que es un organismo del Comité Central”.

Expresó que el Comité Político todavía es una instancia que requiere una formación política superior, donde sus miembros tienen que tener una calidad política y una experiencia superior a la normalidad del liderazgo nacional. “Entonces no podemos llevar al comité político a amigos o porque me caes bien, no, siempre debemos ver la formación política que tiene el militante”.

No obstante, afirmó que a pesar de la crisis interna el candidato Gonzalo Castillo ganará las elecciones venideras, porque la sociedad dominicana está convencida que la gestión del presidente Danilo Medina, ha sido de las mejores que han tenido gobierno alguno.

A raíz de la elección de los ocho miembros faltantes del Comité Político, Euclides Sánchez presentó renuncia como titular de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del Partido de la Liberación Dominicana, la cual fue rechazada por ese organismo en su reunión del pasado martes, instancia que ponderó el trabajo realizado por Sánchez en el tiempo que ha estado al frente de dicho órgano de trabajo, orientador de los gremialistas y profesionales miembros del PLD.