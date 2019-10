JCE: cuota de género de 40% para mujeres es por demarcación municipal

Foto: JCE

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Junta Central Electoral (JCE) emitió el pasado martes una resolución conocida hoy que determina que para las elecciones del 16 de febrero la cuota de género de 40% mínimo para las mujeres candidatas es por demarcación electoral por municipios y no por distritos municipales.

La resolución se produce pocos días después de que mujeres miembros de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) intimaran a sus respectivas organizaciones políticas a dar cumplimiento a la cuota de género y advirtieron que impulsarán acciones legales en caso de que no se garantice en los porcentajes legales establecidos para la participación equilibrada de hombres y mujeres en funciones públicas.

La Ley de Partidos (33-18) y la Ley de Régimen Electoral (15-19) establecen que la Junta Central Electoral (JCE) no admitirá los listados de candidaturas que no respeten la cuota de género correspondiente a no menos del 40% ni más del 60% de hombres y mujeres.

De manera específica, la Ley de Partidos señala que el cumplimiento de este rango de paridad deberá realizarse en la lista de candidaturas de cada demarcación política electoral.

En detalles, esto implica que habrá votaciones separadas en los municipios y distritos municipales. En el pasado, los votos de los distritos municipales eran sumados a los municipios, por lo que un alcalde podía ganar en la zona cabecera de su comunidad, pero esos resultados podrían variar cuando se les sumaban las áreas rurales

La resolución ordena que los alcaldes, vicealcaldes, regidores y suplentes sean escogidos por los electores de la demarcación correspondiente al municipio, sin incluir los distritos municipales que formen parte del mismo.

Asimismo, que los directores, subdirectores y vocales sean escogidos por los electores de la demarcación correspondiente al distrito municipal, sin que esos votos se sumen al municipio al que territorialmente pertenezcan.

Sobre las alianzas, establece que los partidos políticos pueden hacerlas en el ámbito del municipio sin que se incluyan el o los distritos municipales a los que pertenezcan. Es decir, que dos partidos podrán aliarse en el municipio, pero esto no implicaría necesariamente al distrito o distritos municipales donde se podrían hacer alianzas diferentes.