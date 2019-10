Foto: Archivo Acento/

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Mujeres miembros de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) intimaron a sus respectivas organizaciones políticas a dar cumplimiento a la cuota de género y advirtieron que impulsarán acciones legales en caso de que no se garantice en los porcentajes legales establecidos para la participación equilibrada de hombres y mujeres en funciones públicas.

La Ley de Partidos (33-18) y la Ley de Régimen Electoral (15-19) establecen que la Junta Central Electoral (JCE) no admitirá los listados de candidaturas que no respeten la cuota de género correspondiente a no menos del 40% ni más del 60% de hombres y mujeres.

De manera específica, la Ley de Partidos señala que el cumplimiento de este rango de paridad deberá realizarse en la lista de candidaturas de cada demarcación política electoral.

Reiteraron que de no cumplirse la correcta aplicación de la cuota de género en la lista de candidaturas pondrían en curso “todas las impugnaciones, acciones y recursos administrativos, judiciales y extrajudiciales disponibles para dar garantía al derecho a la participación política equilibrada de la mujer que consagra el artículo 39.5 de la Constitución”.

Las intimantes explicaron que en las demarcaciones electorales en las que no se alcance el porcentaje mínimo previsto se deben declarar candidatas la o las mujeres más votadas en el proceso de primarias de dicha demarcación, completando así la asignación establecida. Así lo dispone el Reglamento de Aplicación de la Ley de Partidos, aprobado por la JCE.

Las actuantes llamaron a tomar acción a las mujeres candidatas de todos los partidos que entiendan que sus derechos están siendo vulnerados e informaron que la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género de la Cámara de Diputados ofrece asesoría legal para orientarlas y acompañarlas en el proceso. (Escribir al correo [email protected] o acercarse directamente a la comisión).

El viernes 18 de octubre, las diputadas que forman parte de esta omisión, junto a mujeres aspirantes de varios partidos, demandaron a la JCE y al Tribunal Superior Electoral adoptar todas las medidas necesarias para que los partidos cumplan con esta normativa.

Por el PLD, las intimantes son Magda Rodríguez, Olfalida Almonte, María Josefina Marmolejos, María Glotirde Gallard, Jacinta Estévez y Milna Margarita Tejada. Mientras que las titulares de la notificación dirigida al PRM son Milagros Parada, Altagracia De Los Santos, Santa Martínez y Miguelina Amador.