SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, fue proclamado hoy además como candidato presidencial del Partido Revolucionario Social Demócrata, PRSD, en un emotivo acto en el que evocó las luchas y las alianzas por la democracia que auspiciaron José Francisco Peña Gómez y Hatuey Decamps.

“Acepto alegre, muy feliz y con un alto compromiso patriótico la proclamación de mi candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Social Demócrata”, afirmó Abinader luego de que los delegados de la Convención Nacional Extraordinaria del PRSD legalizaran su candidatura presidencial.

Enfatizando en los roles de Peña Gómez y Decamps, Abinader puntualizó que “el compromiso de unidad que ellos asumieron para un cambio democrático con el Acuerdo de Santiago de 1974 y el Acuerdo de Santo Domingo de 1994 y 1996 queda como un depósito en herencia para las nuevas generaciones.

“Nosotros, como herederos de ese compromiso con la unidad, nos hemos planteado el objetivo de producir la coalición más incluyente y amplia de la historia”, dijo.

“Hoy, con esta proclamación, en el PRM y el PRSD, damos el primer paso. En los próximos días otros partidos, movimientos y sociedad civil vendrán a ser parte de esta nueva mayoría electoral por el cambio y por una República Dominicana diferente, agregó.

Dijo que todos vemos claro que los gobiernos de la cúpula morada crearon dos países en la República Dominicana:

El país de la ostentación, la corrupción y de las riquezas mal habidas…ese no es el nuestro; el país donde solo ellos tienen trabajo y riquezas abundantes… ese no es el nuestro; el país donde ellos nombran sus propios jueces para que los protejan de sus barbaridades…ese no es el nuestro.

Tampoco es el nuestro, el país donde solo ellos tienen seguridad para evitar los atracos y asesinatos…el país de ellos es de la corrupción más desenfrenada y de la impunidad más asqueante… pero ese, ese no es el nuestro, afirmó de manera contundente.

Una nueva política que nos una en lo fundamental

“El llamado que realizamos y mantenemos a partidos, organizaciones, movimientos políticos y ciudadanos independientes busca un acuerdo de unidad sincera para cambiar la vieja política que nos divide por temas irrelevantes, en una nueva política que nos una en lo verdaderamente importante para el país”, especificó.

Subrayó que El Toro y el PRM decidieron andar juntos para cambiar el país, luchar contra la delincuencia que nos asfixia; contra la corrupción y la impunidad, contra la mala situación económica que agobia y desespera al pueblo dominicano, y que juntos lucharán para crear más empleos; por el fortalecimiento de la institucionalidad.

La ocasión es propicia entonces para agradecer este compromiso entusiasta a través de sus principales dirigentes, dijo Abinader mencionando a Rafa Gamundi Cordero, presidente del Consejo Nacional de Estrategia, Luis Miguel Decamps García, presidente del partido y a Juan Estévez, secretario general, por su paciente entrega en las conversaciones que condujeron al acuerdo entre ambos partidos.

“La confianza que hoy depositan en mí, al declararme como su candidato presidencial, será correspondida con el incansable trabajo que nos conducirá a la victoria definitiva, pero quiero advertirles que no bastará la conquista de la voluntad popular.

“También será imprescindible su defensa. El adversario que enfrentamos no se detendrá ante consideraciones morales para intentar arrebatar con mala voluntad la victoria inevitable del cambio con los votos del pueblo.

“Nuestros adversarios no juegan limpio. Lo sabemos y estamos preparados. Muchos políticos han perdido sin perder frente al aparato odioso del poder. Pero nosotros no. Nosotros ganaremos y defenderemos la victoria. La paz social solo se mantendrá si se respeta la voluntad popular.

“No vamos a fallar, porque estaremos vigilantes. Vigilantes en las calles, en las mesas, en la Junta Central electoral. ¡Nunca nos cansaremos! Hasta conseguir asegurar que cada voto depositado en las urnas sea contado y cuente; para que el gobierno del cambio sea una realidad sobre la faz de nuestra tierra”, advirtió.

Decamps presenta resoluciones

Las resoluciones aprobada por los delegados fueron presentadas por Decamps García en el acto de proclamación de Abinader que fue realizado con presencia de inspectores de la Junta Central Electoral, que verificaron también la aprobación de resoluciones sobre un programa mínimo del pacto programático del Gobierno del Cambio entre el PRM y PRSD, que incluye reividicaciones fundamentales en los aspectos social, político, económico e institucional.

Fueron aprobadas también una resolución dio poderes a la Comisión Política del PRSD para respaldar otras candidaturas y acuerdos que haga el partido, dando poderes al presidente y secretario general para presentarlos ante la JCE.