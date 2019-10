APD secunda a Leonel y rechaza el “fraude” que prevé se repetirá en 2020

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Bajo el título “Rechacemos el Fraude Electoral”, la Alianza por la Democracia (APD) emitió una proclama en la que se dice “plenamente convencida” de que las primarias “se realizaron bajo el manto de la oscuridad, la irresponsabilidad y el fraude electoral”.

Igual como sucedió en 2016, cuando el actual presidente de la República “fue impuesto”, sostuvo el documento de la APD, “prevalecieron, ante la mirada indiferente de la Junta Central Electoral, el uso de dinero público en favor del candidato del Gobierno, la compra del voto, la propaganda abusiva y el uso indiscriminado de los medios de comunicación”.

Además, fueron sobrepasadas “a todas luces –prosiguió- el tope de gasto establecido en la ley 33-18 y, de nuevo, la materialización del fraude electrónico, ahora de manera mucho más evidente que antes”.

“A las pruebas nos remitimos”, dijeron los dirigentes de la APD antes de sostener que “es por todos conocido que la Junta Central Electoral se opuso a que los equipos y el programa que serían usados en las primarias fueran revisados y auditados por instituciones externas”.

Incluso esa ese veto de la Junta alcanzó, añadió la proclama, a los propios partidos políticos” a los que les asiste y les está dado el derecho de conocer todas las características técnicas y pormenores del sistema”.

De esta forma se boicoteó, prosigue, “la comparación de un porcentaje de las actas electrónicas emitidas por el computador luego de finalizadas las votaciones en cada uno de los colegios con los votos depositados por los electores en las urnas de cartón colocadas en las mesas electorales para esos fines, como se había acordado y corresponde cuando se usa el voto automatizado para la celebración de elecciones”.

“No es necesario referirnos a la imprudencia cometida intencionalmente por las autoridades electorales, que iniciaron el conteo de los votos publicando los “resultados” antes de que finalizaran las votaciones en gran parte del territorio nacional, realizada con el propósito expreso de condicionar mentalmente a la población e ir desviando la atención”, añadió.

Ahora, “para evitar una gran crisis política” en el país, recomienda como “prudente enmendar el error cometido por los partidos políticos que, creyendo en la Junta Central Electoral, permitieron que las primarias fueran realizadas sin la debida auditoría del programa y de los equipos que se usarían en el proceso electoral”.

En ese sentido, la Alianza por la Democracia tilda como necesario proceder a “investigar la denuncia efectuada por el ex presidente Leonel Fernández sobre la adulteración del código base para producir con ayuda de la introducción de un algoritmo ajeno al sistema electrónico, un fraude electoral en su contra”.

También, realizar una auditoría forense a los “resultados electorales” presentados hasta el momento por la Junta Central Electoral y, “comprobado el hecho, castigar con todo el peso de la ley a los que participaron en tan perjudicial despropósito”.

“Lo mismo ocurrirá en 2020”

Manifiesta que es necesario que los partidos de oposición “nos veamos en el espejo de lo que acaba de suceder” y vaticina que, “si en las primarias de los partidos se produjo fraude, ya sea en su totalidad o en una parte del proceso, lo mismo ocurrirá en las elecciones del año 2020”.

“Hoy, en el país no existe ninguna posibilidad de celebrar elecciones libres y transparentes sin que antes se enfrente de manera resuelta la crisis que se ha iniciado. Si no resolvemos esta crisis, nadie podrá contar que será electo en un cargo público por la voluntad libérrima del pueblo, si no cuenta con el apoyo del dueño del país. Ahora, lo aconsejable, es sanear todo el sistema electoral evitando con firmeza que la incertidumbre se apodere de los dominicanos”, manifiesta el documento de la Dirección Ejecutiva de la APD.