Gonzalo agradece por victoria, felicita a Leonel y dice quiere «sumar y multiplicar»

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El precandidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, elegido como candidato este domingo 6, agradeció a las personas que participaron en las elecciones primarias del PLD y felicitó a su competidor Leonel Fernández por su participación en el proceso.

«¡Gracias a todos los miembros del PLD, a los independientes, a los del sector externo y a los partidos aliados por su confianza, gracias por su apoyo, gracias por hacerlo posible!! ¡Esta victoria es de todos!», afirmó el exministro de Obras Públicas al pronunciar un breve discurso en su comando de campaña.

Castillo afirmó además que a partir de su victoria, «comienza una nueva etapa, no solo en el PLD, sino en todo el país», asegurando que su interés es «sumar y multiplicar».

A continuación, el discurso de agradecimiento de Gonzalo Castillo

6 de octubre del 2019

Compañeros y compañeras!! ¡Pueblo dominicano!

Gracias, en primer lugar, a los dominicanos y las dominicanas que participaron en este ejercicio democrático, transparente y ejemplar. ¡¡¡A los que votaron por mi, muchas gracias!!!

Y gracias también a los que votaron por otros precandidatos, porque así́ se fortalece la democracia.

Gracias a mi familia por su apoyo incondicional. Y gracias al PRESIDENTE MEDINA, por creer en mí.

¡¡¡Desde hoy seré́ el candidato a la presidencia del PLD y, en mayo del 2020 seré́ su PRÓXIMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA!!!

¡Gracias a todos los miembros del PLD, a los independientes, a los del sector externo y a los partidos aliados por su confianza, gracias por su apoyo, gracias por HACERLO POSIBLE!!

¡Esta VICTORIA ES DE TODOS!

Quiero felicitar también a todos los candidatos del PLD que resultaron electos en las primarias en cada una de las posiciones que se votaron hoy. Y por su puesto felicitar al precandidato Leonel Fernández por su participación en el proceso.

¡¡¡Enhorabuena, compañeros!!! El PLD ha demostrado una vez más su fuerza, su cercanía al pueblo y estoy convencido que resulta fortalecido con esta masiva participación.

¡¡Contamos con todos ustedes para llevar al PLD, una vez más a una victoria rotunda en toda la República Dominicana!!

Amigos y amigas,

Hoy comienza una NUEVA ETAPA, no solo en el PLD, sino EN TODO EL PAÍS.

Por eso les digo, no estamos aquí́ para dividir, no estamos aquí́ para restar.

Estamos aquí́ para SUMAR Y MULTIPLICAR.

¡¡Nosotros vamos a compartir este triunfo CON TODO EL PAÍS!! PORQUE ES DE TODO EL PAÍS.!! Se qué hay muchas ganas de festejar, pero hagámoslo como hemos hecho todo hasta ahora, con RESPETO, con DECENCIA y con la MANO TENDIDA hacia todos los que han competido en justa lid.

Hoy ha triunfado ESCUCHAR A LA GENTE, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Hoy han triunfado el DIÁLOGO y la CERCANÍA, y eso es lo que vamos a seguir practicando.

¡Esta es la VICTORIA DE LAS PUERTAS ABIERTAS, amigos y amigas!

Porque la NUEVA POLÍTICA no se trata de apartar a nadie, ni de excluir.

Se trata de CONSTRUIR, de tender PUENTES, de UNIR y de AVANZAR.

Y todos aquellos que, con buena voluntad, quieran sumarse a nosotros para seguir multiplicando, ¡¡SON BIENVENIDOS y BIENVENIDAS!!

Bienvenidos todos aquellos que, de buena fe, estén dispuestos a sumar sus talentos y capacidades a este proyecto, en favor del pueblo dominicano, en favor del progreso de nuestro país. Son NECESARIOS, vengan de donde vengan.

Compañeros y compañeras,

Aún nos queda un largo camino por delante. En los próximos 8 meses debemos llegar hasta el ultimo rincón del país para demostrarle al pueblo dominicano que somos la opción que garantiza un mejor futuro. Escuchando a los dominicanos y dominicanas, abriendo la participación y sumando.

Cuento con todos ustedes, para que así́ sea.

Para que esta ola que ya ha movilizado a casi más de 2 millones de personas hoy se multiplique en cada pueblo, en cada calle y en cada hogar.

Hemos logrado una victoria histórica hoy, es cierto. En solo 66 días, hemos demostrado que juntos podemos cambiar el curso de la Historia. Pero esto es solo el principio. El futuro del país lo decidirán los dominicanos y las dominicanas en mayo, y yo quiero que ese futuro sea de prosperidad para todos.

¡Vamos a seguir trabajando por las nuevas ideas! ¡Vamos a seguir llevando la nueva política a todo el país!

¡¡Vamos a asegurarnos de que la Sangre Nueva con las mejores propuestas gane la Presidencia de la República en el 2020!! ¡¡Muchas gracias!! ¡¡¡Bendiciones y a trabajar!!!

