SANTO DOMINGO.- Un empate entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo se registra en la intención del voto para elegir al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuando sólo faltan unos días para las primarias, según un sondeo de la firma Mark Penn/Stagwell.

El estudio asegura que ambos aspirantes cuentan con el 46%, mientras Maritza Hernandez y Melanio Paredes sólo son favorecido por el 1% cada uno. Manuel Crespo también recibió un 1% de las preferencias, pero renunció esta semana a sus aspiraciones y endosó su apoyo a Fernández.

El sondeo realizado a 1,013 probables votantes del 26 al 29 de septiembre refleja que pese a estos resultados, Castillo tiene más apoyo entre votantes jóvenes y consigue mayor número de votantes entre simpatizantes del PRM y personas que no están afiliadas a nigún partido.

En tanto Fernádez recibe el respaldo de los votantes de mayor edad.

La encuesta mostró que casi una quinta parte (18%) de encuestados que dice estar dispuesta a votar en las primarias del PLD, aún puede cambiar su voto antes del 6 de octubre. De ellos, el 81% de los votantes que simpatizan con Fernández afirma que no cambiará su intención del voto y un 76% de los simpatizantes de Castillo tampoco lo hará.

Candidato preferido del PRM

Abinader ha consolidado el apoyo de los miembros del PRM; casi 8 de cada 10 de los posibles votantes lo apoyan (79%), mientras el ex mandatario Hipólito Mejía tiene 18% de la intención del voto y Wellington Arnaud, sólo 1%.

En relación a la pregunta sobre por quién votaría en las elecciones del 2020, los resultados fueron los siguientes: el PLD ganaría los comicios con 36% sobre el opositor partido PRM, que tiene 31% de probabilidades.

A estos resultados se le agrega que el 52% de los encuestados está de acuerdo con que la Constitución debe ser modificada para unificar las elecciones congresuales con las presidenciales, el 43% dice que no y un 5% no sabe o no contesto.

Cabe destacar que los seguidores del PLD, especialmente, están a favor de lograr este cambio en la Constitución.

Finalmente, casi dos de cada tres (62%) de los votantes dicen que votarán en la primaria del PLD, casi todos miembros del PLD (95%), pero también más de un cuarto de los miembros del PRM (26%) y una mayoría de independientes (57%).

El margen de error de la encuestas es de más o menos 3.1% y el nivel de confiabilidad un 95%. Los datos fueron ponderados para que sean representativos de la población que más probablemente vote en mayo del año que viene.

Los datos fueron recopilados por un equipo de trabajo de campo y alojados en una plataforma segura e independiente. Esta encuesta fue pagada por Noticias SIN como un servicio para su público y clientes. Mark Penn y sus empresas han estado realizando encuestas políticas en la República Dominicana desde hace 38 años.