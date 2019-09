Gonzalo promete gobierno del PLD con personalidad propia

SAMANÁ.- El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, declaró que, como buen político del siglo XXI, pondrá su propia estampa y visión en el gobierno que presidirá a partir del 2020, para seguir llevando más bienestar y seguridad al pueblo dominicano como lo ha venido haciendo el presidente Danilo Medina.

Durante un extenso recorrido por esta provincia, donde se reunió con precandidatos, miembros del Comité central, dirigentes políticos, empresarios y comunitarios, Castillo afirmó que en su gobierno afrontará con decisión y energía para que los hogares y calles de la República Dominicana sean los más seguros de toda la Región.

Asimismo señaló que en su gobierno, continuará con las buenas políticas y obras del presidente Danilo Medina, quien sacó un millón y medio de habitantes de la pobreza, las visitas sorpresas, se crearon alrededor de 700 mil empleos, implementó el Sistema de Emergencia 911, la Tanda Extendida y Estancias Infantiles, los Servicios de Asistencia Vial, y se construyeron las carreteras más seguras de la Región.

La agenda de trabajo que agotó Gonzalo Castillo en el municipio de Sánchez incluyó una visita a la casa del alcalde Melvin Ramírez, donde expuso que tanto él como su equipo de campaña están recorriendo cada esquina y rincón del país conquistando el corazón de los dominicanos y dominicanas, de quienes está recibiendo el cariño y aprecio de todos.

“El 6 de octubre tenemos una gran fiesta que es la fiesta de las primarias abiertas por primera vez del Partido de la Liberación Dominicana, y dice el refrán que cuando la fiesta va hacer buena, desde las víspera se ve, y aquí se está viendo que el 6 de octubre será una buena fiesta para la corriente del presidente Danilo Medina y para la candidatura de Gonzalo Castillo”, expresó el precandidato presidencial.

Destacó que en sus recorridos por cada provincia del país está difundiendo el mensaje de la nueva política y obviando los insultos, las frases y campañas negativas y agresivas, “por el contrario marchemos juntos por la nueva política, y les voy a pedir encarecidamente que me ayuden a implementar esa política basada en la decencia y el respeto”.

Castillo aseguró que bajo ninguna circunstancia de sus labios saldrán palabras negativas, hirientes y humillante contra ningún miembro del partido y tampoco de las organizaciones opositoras. “Por eso quiero que me ayuden, y quiero decirles que se preparen porque los van a provocar y quiero pedirles que no se dejen provocar porque el que está gana’ o no pelea”, precisó el candidato presidencial.

De su lado, el alcalde, Melvin Ramírez quien dijo que los ciudadanos de Sánchez se sienten regocijado y privilegiado por tener la visita de Castillo, por quien hacen diligentes esfuerzos para que gane en los cuatro puntos del municipio de Sánchez y llevarlo a la presidencia.

En el encuentro estuvieron presentes el aspirante a senador Miguel Ángel Jazmín (Muñeco), Malaquías Moya, fundador del PLD en este municipio; el presidente del partido, Mario Olivo; así como los precandidatos de cada intermedio del PLD de esta provincia.

El precandidato Gonzalo Castillo, visitó además a la encargada del Sector Externo, Xiomara Fermín, ubicada en la calle Independencia en el mismo sector, donde también estuvieron el precandidato a senador, Miguel Ángel Jazmín; el presidente del Intermedio B y secretario de Organizaciones del PLD, Pascual Mercedes.

En tanto que, en la calle Colón de Sánchez, Castillo compartió en la residencia del comerciante Eduardo Beato. Igualmente, visitó la casa del fundador del PLD y presidente municipal, Abraham Forchue.

Asimismo, en el salón Dolce Vita del hotel Cayacoa, Castillo sostuvo un encuentro con los precandidatos a diferentes cargos congresuales y municipales por el PLD de la provincia, para pasar balance a la labor que se realiza.

Durante el recorrido, Castillo también aprovechó la ocasión para almorzar en la residencia del empresario José Burgos Camacho, en la urbanización Panchito en Santa Barbara, donde asistieron empresarios de esta ciudad.