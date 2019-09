COTUÍ, provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana.- El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, expresó que apuesta por un ejercicio de la política basado en la decencia y en el respeto a los demás.

Gonzalo Castillo habló en un acto en el cual recibió el apoyo de miles de miles de dirigentes políticos, comunitarios y ciudadanos de diversos sectores sociales de la provincia Sánchez Ramírez.

Los participantes se mostraron convencidos de que Gonzalo Castillo representa «la sangre nueva que República Dominicana necesita para continuar avanzando».

Gonzalo Castillo se definió como un político del siglo XXI, ejecuta una nueva política, basada en la decencia y el respeto a los demás.

“Dejemos atrás la vieja política de los insultos y las cosas negativas, basadas en mentiras y falsedades, y caminemos por una nueva política”, dijo.

Castillo llamó a los presentes a no dejarse provocar porque “el que está gana’o, no pelea». «De mis labios nunca saldrán frases negativas, peyorativas o insultantes contra algún compañero de nuestro partido o algún miembro de la oposición”, enfatizó.

En las palabras dirigidas a los miles de simpatizantes, Castillo agradeció la energía y el entusiasmo de los presentes y aseguró que, con ese ejército de hombres y mujeres, no hay dudas de que llegará a la Presidencia de la República para continuar trabajando a favor del pueblo.

“Trabajaré con ustedes para que juntos construyamos una República Dominicana con más y mejores oportunidades, transitando en la ruta ya iniciada del progreso”, expresó ante miles de representantes de los cuatro municipios y de los nueve distritos municipales que componen la provincia Sánchez Ramírez.

Aseguró que, como parte de su visión de Estado, continuará consolidando la extraordinaria obra de gobierno del presidente Danilo Medina y que, como un político moderno, pondrá su propia visión de lo que debe ser un Estado innovador.

“Me considero un triunfador en la vida porque todas las metas que me he trazado las he logrado. Siento que Dios, primero, y luego, la República Dominicana me han dado las oportunidades y por eso quiero devolver algo a mi país; por eso quiero ser Presidente para crear un país de oportunidades para todos”, indicó.

Sostuvo que él representa la única esperanza que tiene el PLD de retener el poder en el 2020. Por tanto, exhortó a todos los presentes a motivar tanto a los miembros de esa organización como a todos los ciudadanos con edad de votar, a participar en las primarias abiertas del PLD del próximo 6 de octubre.

“Nuestro pueblo anhela sangre nueva y nuevas ideas para transitar por nuevos caminos hacia una política al servicio de la gente, ruta iniciada por el presidente Danilo Medina y con la cual estoy altamente comprometido, no solo con continuar, sino también a agregarle valor para mejorar cada día más las condiciones de vida de los dominicanos y dominicanas”, puntualizó.

La actividad contó con la presencia de Rubén Bichara, jefe de campaña de Gonzalo Castillo, así como de altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político; Andrés Navarro, miembro del Comité Central; Ángel Estévez, miembro del Comité Central y los dirigentes nacionales Antonio Vargas y Luis Yangüela. Igualmente, los diputados Alejandro Jerez y Diomary Saldaña; la alcaldesa de Cotuí, Teresa Inoa; y Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia.

También, John Robert Reynoso, precandidato a alcalde por La Mata; Gaby Padilla, precandidato a alcalde de Fantino; Verónica Contreras, aspirante a diputada; el ex diputado Cristhian Paredes y Claribel Torres, dirigente local.

Durante el acto, las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Freddy Hidalgo, miembro del Comité Central y coordinador provincial electoral y las palabras de exaltación las dio el senador de la provincia Félix Vásquez.

Toda la estructura político-electoral del senador por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Félix Vásquez, se unió a trabajar para asegurar la nominación de Gonzalo Castillo en las primarias del PLD de octubre próximo y en las presidenciales del 2020.