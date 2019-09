Foto: Acento.com.do/Archivo/Temístocles Montás.

SANTO DOMINGO.-Temístocles Montás declaró que los resultados detallados de las encuestas que se utilizaron para escoger a Gonzalo Castillo de precandidato de la corriente danilista del PLD no serán divulgados «por consideración» a Leonel Fernández.

Al mismo tiempo dijo que Gonzalo Castillo ganará ampliamente las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el 6 de octubre próximo y también triunfará en las elecciones de mayo de 2020 porque cuenta con el respaldo mayoritario de las bases y de los dirigentes del partido morado, afirmó el ingeniero Temístocles Montás.

Montás dijo que al expresidente Leonel Fernández no le conviene que se revelan los detalles de las encuestas que la corriente danilista encargó para elegir a su contendiente para las primarias del PLD.

En cuanto al resultado exacto de las encuestas, Montás dijo que todas coincidieron en que Gonzalo fue el ganador y con idénticos resultados, por lo que no consideraron divulgar los datos por consideración a Leonel.

“A Leonel no le conviene que demos resultados. A quien no le conviene es a Leonel. Para Leonel es mejor que ni se sepa cuál es el resultado”, puntualizó Montás, por considerar que los datos son devastadores.

Las razones de Gonzalo Castillo

“Estoy convencido de que Gonzalo será el candidato del partido y creo que ganará las elecciones del próximo año. Creo que resuelto el tema de las primarias, ya con un candidato, el partido se va a enrumbar y va a trabajar para ganar las elecciones”, expresó Montás, según una nota de su oficina política.

Montás fue categórico al afirmar que “el 6 de octubre el compañero Gonzalo Castillo va a salir convertido en candidato a la Presidencia de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana”.

En cuanto a los soportes de la candidatura de Gonzalo, el alto dirigente del PLD dijo que está “convencido de que Danilo va a poyar a Gonzalo, no sé cómo lo hará, pero va apoyar a Gonzalo”, apuntó Montás.

Dijo que Danilo asumió el compromiso de que resuelto el tema de la precandidatura, él iba a dar su apoyo en su condición de miembro del Comité Político del PLD.

“Eso no significa que el gobierno se va a involucrar en esto. Él como dirigente del partido va apoyar a Gonzalo, sin dudas”, expresó el dirigente del Comité Político del PLD.

Montás explicó que entre 20 y 25 miembros del Comité Político, más de 400 miembros del Comité Central, la mayoría de los senadores, de los diputados y de los alcaldes van a apoyar a Gonzalo para que sea el candidato del PLD.

El ex precandidato presidencial llamó a preservar la unidad del PLD, por lo que consideró saludable que entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández prime un espíritu de respeto a los resultados de las primarias.

“Si nosotros queremos preservar al Partido de la Liberación Dominicana, que creemos todavía en el PLD, con todo y los problemas que tenga el PLD, lo correcto es que se respete la decisión que se tome el 6 de octubre. Entiendo que todo el mundo debe apoyar la decisión que tome el partido”, expresó Montás.

Manifestó que lo que todo el mundo espera es que si Leonel no gana las primarias, “apoye la decisión de la base del partido y que no que se coloque por encima de las bases del partido. Yo siempre pongo el ejemplo de Danilo, que en el año 2007 declaró que el Estado se había impuesto, pero Danilo no dividió el PLD. Danilo se mantuvo en el PLD y trabajó por el triunfo del PLD”.

Montás favoreció un acuerdo donde se entienda que se debe respetar las decisiones que emanen de esas primarias.

Al contestar una pregunta de por qué Gonzalo Castillo pudo ser el favorito del danilismo a pesar de que fue el último que se lanzó a la conquista de la candidatura, Montás dijo que eso se explica por el hecho de que fue el exministro de Obras Públicas el más fiel abanderado de la reelección de Danilo y por lo tanto la gente lo aprecia como su mejor relevo.

“El compañero Gonzalo Castillo fue el líder el movimiento reeleccionista del Partido de la liberación Dominicana, fue quien encabezó ese sector del PLD, lo que sabe todo el mundo. Aglutinó en torno a él a ese liderazgo que quería que el compañero Danilo Medina se reeligiera; de manera que cuando Danilo decidió no ir, Gonzalo estaba excelentemente posicionado para recibir el aval de esa gente se han movilizado con él para apoyar al compañero Danilo Medina”, indicó el experimentado dirigente peledeísta.