Foto: Emil Socías/Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Alianza País y el movimiento político El País Que Queremos suscribieron un acuerdo para llevar de forma conjunta la candidatura de Bartolomé Pujals a alcalde por el Distrito Nacional, así como candidaturas comunes a regidores y otras representaciones.

El acuerdo político dado a conocer este lunes, tiene por fundamento una visión compartida sobre la necesidad de hacer en el Distrito Nacional un gobierno municipal que garantice la transparencia de los recursos públicos, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, hacer del Distrito Nacional una ciudad amigable a sus habitantes y que, entre muchos otros, enfrente los serios problemas de la movilidad y de caos del transporte, de seguridad pública, de protección integral del medio ambiente, del rescate y ampliación de las áreas verdes de la ciudad, del alumbrado eléctrico.

Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, expresó que este acuerdo se “enmarca en el propósito de fortalecer la unidad electoral de sectores democráticos y progresistas para derrotar el proyecto conservador y autoritario del PLD y sus aliados y lograr un verdadero cambio democrático”.

Bartolomé Pujals, vocero de El País Que Queremos aseguró que este acuerdo se encarna en el compromiso de presentar y apoyar mutuamente candidaturas en el Distrito Nacional, ámbito de acción de El País Que Queremos y en todas las candidaturas que presente Alianza País en los diferentes niveles de elección en las elecciones de 2020.

“Este acuerdo no es un llamado a la esperanza, es la materialización de la esperanza; este acuerdo no es la creación de una alternativa, sino de La Alternativa; este acuerdo no es para gobernar a los ciudadanos, sino ciudadanos que toman la decisión de salir a gobernar”, señaló Pujals.

Ambas organizaciones informaron que integrarán una Mesa de Coordinación Estratégica de la Campaña Municipal para dar seguimiento a los avances tanto en el discurso como en la estrategia política y en la propuesta de gobierno para la alcaldía del Distrito Nacional.

Guillermo Moreno valoró las coincidencias de valores y principios, de lineamientos y experiencias comunes de Alianza País y El País Que Queremos que han posibilitado y servido de marco para este acuerdo de unidad electoral.

Bartolomé Pujals invitó a otras fuerzas políticas, organizaciones sociales y comunitarias “dispuestas a aportar nuevas ideas, conductas y propuestas a hacer causa común con nuestra coalición para lograr construir una República Dominicana más justa, más democrática y solidaria”.