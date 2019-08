Fuente: Asisa Research Group

Santo Domingo. – Según los resultados de la encuesta realizada por Asisa entre el 23 y el 25 de agosto del 2019, en el PLD, Leonel Fernández se perfila como el candidato favorito a ganar las primarias abiertas de ese partido con un 69%. Mientras que en el PRM, Luis Abinader obtendría la victoria en las primarias cerradas de ese partido con un 75%.

Atribución Liderazgo Político

En el PLD; la mayoría de los entrevistados (54%) atribuyen el liderazgo del partido a Leonel Fernández, el 34% a Danilo Medina y el 12% se encuentra indeciso.

Favorabilidad Liderazgo Político

Al evaluar a las figuras políticas en general, se destaca Margarita Cedeño por el nivel de favorabilidad de un 57%. Danilo Medina y Leonel Fernández obtienen un nivel de favorabilidad de un 55%, cada uno. El 48% de los entrevistados tienen una opinión favorable hacia Luis Abinader. Mientras que el 42% mantiene esta opinión de David Collado.

Gonzalo Castillo e Hipólito Mejía alcanzan un 31% y un 30%, respectivamente. Las demás figuras políticas incluidas en el estudio obtienen una calificación favorable inferior al 25%.

Dinámica y Militancia Partidista

La encuesta abarca la declaración de membresía y simpatía hacia los partidos políticos. En este sentido, los resultados de la encuesta ASISA del mes de agosto, arrojan datos similares a mediciones pasadas; el 50% se declara simpatizante, el 35% independientes y el 15% miembros. Se observa un incremento de 9% para el segmento de independientes y una reducción de 6% para los miembros.

Con relación a las simpatías partidistas, se visualiza un incremento de 9% en la simpatía hacia el partido de gobierno (PLD); el 53% afirma que siente mayor simpatía por el PLD (aumentando de un 44% en la medición de julio 2019). El PRM también experimenta un incremento de 7% con relación a la medición anterior; el 36% de los entrevistados en el mes de agosto afirman que sienten una mayor simpatía por el PRM. La proporción de ciudadanos que se abstienen de responder esta pregunta disminuyó de un 14% en la medición de Julio 2019 a un 5.3% en la medición de agosto 2019.

Primarias Partidos

Existe un alto desconocimiento en cuanto al tema de la celebración de las primarias; el 69% expresa que conoce poco o nada del tema, el 19% reporta conocer “algo” y el 12% afirma conocer “mucho” del tema. El conocimiento es mayor en Santo Domingo (42.9%) y en la Región Este (47.1%).

Al indagar la intención de voto de los principales partidos, se constata que en las primarias del PRM, Luis Abinader se mantiene puntero con una intención de voto de un 75% dentro del segmento de miembros del partido (correspondiente a las primarias cerradas). Al mismo tiempo, mantiene el imaginario ganador; pues el 63.4% de los entrevistados afirman que Luis Abinader resultará ganador, el 13.7% menciona a Hipólito Mejía, el 6.7% a David Collado, el 0.2% a Wellington Arnaud y el 16% se abstiene de contestar.

En el caso del PLD, que realizará primarias abiertas hay que considerar la totalidad de la muestra. En este contexto, el 46% de los entrevistados afirma que sería Muy Probable o Algo Probable que vote en las primarias del PLD denotando esto un adecuado interés por participar en dichas primarias. De los que expresan una mayor probabilidad de votar en las primarias del PLD; 69% afirma que votaría por Leonel Fernández, el 12% por Gonzalo Castillo, el 2% por Francisco Domínguez, el 1% por Andrés Navarro, el 1% por Maritza Hernández, el 0.7% por Reinaldo y el 0.3% por Melanio Paredes. El 14% se abstiene de contestar.

De igual manera, Leonel Fernández, es el candidato que se considera ganará las próximas primarias del PLD (61.3% de los entrevistados). Mientras que el 8.2% menciona a Gonzalo Castillo. El resto de los candidatos obtienen menos de 3%. El 22.5% se abstiene de contestar.

Confianza en el Voto Electrónico

En general, la mayoría de los ciudadanos (51.1%) expresan confianza hacia la celebración de las primarias; especialmente la modalidad de voto electrónico que implementará la Junta Central Electoral en las elecciones del 2020.

Hacia el 2020 – Elecciones Generales

En la encuesta de agosto 2019, se incluyó un escenario hipotético con las dos figuras con mayor porcentaje en sus respectivas organizaciones políticas (Leonel Fernández por el PLD y Luis Abinader por el PRM). En este escenario, Leonel Fernández (PLD) alcanza un 55.0% y Luis Abinader un 36% (PRM). Un 7% afirma que ninguno y un 2% se abstiene de contestar.

Tono situacional y Principales Problemas del país

Similar a otras mediciones, la encuesta incluyó preguntas sobre la percepción de los principales problemas del país. El principal problema del país se mantiene siendo la Corrupción (37%), seguido de la inseguridad ciudadana (24%). Tanto el desempleo o falta de trabajo (13%), como el alto costo de la vida (13%) se presentan en tercer lugar.

En cuanto a los principales problemas que más afecta a los ciudadanos, en la medición de agosto 2019 la inseguridad ciudadana (23%) obtiene el primer lugar, seguido por el alto costo de la vida (20%). En tercer lugar, se encuentra el desempleo (18%), la corrupción en cuarto lugar (15%) y los servicios deficientes de salud en quinto lugar (5%).

Aprobación de la actual Gestión

La aprobación de la gestión del gobierno actual presenta un incremento con relación a la medición anterior (de un 35% en julio a un 46% en agosto). La aprobación se mantiene siendo mayor en la región Norte (54%) y en la región Este (49%).

Al considerar los principales logros, se mantiene el primer lugar para las inversiones realizadas en el sector educación (33%), seguido del sistema 911 (22%). Las visitas sorpresas (12%) y las obras públicas (12%) se encuentran en tercer lugar, en cuanto a los logros del gobierno.

Los tres aspectos negativos principales del actual gobierno para los electores lo representan: la percepción de corrupción en el gobierno (34%), seguido por la inseguridad ciudadana (11%) y el aumento de la pobreza en tercer lugar (10%).

Dentro de la valoración del actual gobierno, la encuesta ASISA de agosto 2019, indagó la percepción de los ciudadanos con relación a si la situación de los principales temas de interés había mejorado, empeorado o mantenido igual. En este sentido, el 35% de los entrevistados consideran que la Salud Pública ha empeorado durante el actual gobierno; el 33% considera que se ha mantenido igual y el 32% considera que ha mejorado. En cuanto al empleo, el 53% de los entrevistados consideran que la situación ha empeorado, el 32% que se ha mantenido igual y sólo el 15% considera que ha mejorado. La delincuencia es otro tema que se considera ha empeorado en el actual gobierno (78% de los ciudadanos), el 13% considera que se mantenido igual y el 9% afirma que ha mejorado. Por otro lado, el 69% de los entrevistados perciben que la corrupción ha empeorado en la actual gestión, el 21% contesta que se ha mantenido igual y el 9% responde que ha mejorado.

Aprobación Entidades y Organismos del Estado

La entidad con mayor nivel de aprobación, según la ultima encuesta ASISA, es la vicepresidencia de la República; alcanzando un 57% a nivel nacional.

La Junta Central Electoral presenta un 54% de aprobación y los alcaldes locales un 48%. Los gobernadores obtienen un 40% de aprobación y los diputados un 35%. La oposición alcanza un 34% de aprobación general.

El menor nivel de aprobación es para las altas cortes (28%) y para los ministros, funcionarios y senadores (ambos con un 32%).

Situación del País: expectativas hacia el Futuro

La opinión de los ciudadanos se encuentra dividida en cuanto a la percepción de la situación del país al finalizar la actual gestión; el 35% considera que se quedará igual, el 32% afirma que será mejor y el 31% contesta que será peor. El 2.3% se abstiene de contestar.

Sin embargo, se mantiene la esperanza de mejoría hacia el futuro; el 42% considera que en los próximos gobiernos el país estará mejor, el 27% percibe que estará igual y solo el 23% contesta que estará peor. El 8.5% se abstiene de contestar.

Datos de la encuesta y METODOLOGIA

El estudio fue realizado entre el 23 y 25 de agosto del presente año, con una muestra de 1,206 electores dominicanos con representatividad a nivel regional, utilizando técnica de encuestas presenciales en hogares (cara a cara) y un método de muestreo desarrollado por Asisa: “muestreo poli-etápico ultra disperso” con un margen de error +/- 2.3% y nivel de confianza de 95%.

A nivel del hogar se reproduce de manera representativa el universo de votantes en edad, género y zona de residencia, así como plataformas hibridas para asegurar poblaciones de difícil acceso.

El método de muestreo probabilístico ultra-disperso y el componente triangulado, permite disminuir el error por variabilidad, realizando un máximo de cinco encuestas en cada punto de muestreo, lo que redunda en mayor confianza en los resultados al tener una mayor representatividad geográfica.

REPORTE NO RESPUESTA: En general, se seleccionaron de manera aleatoria unos 2000 hogares, siendo visitados con personas hábiles para ser encuestados 1984 hogares constituyendo esto un 99% del total de seleccionados de manera efectiva. Dentro de las viviendas abordadas, se entrevistaron a 1206 sujetos de más de 18 años hábiles para votar, lo cual establece una tasa de respuesta aproximada de un 61%.

La muestra fue comparada con datos del ultimo padrón electoral asegurando que no se desvía significativamente en términos de edad, género, nivel socioeconómico, localidad y zona de residencia, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica de la encuesta. De igual manera, en cada pregunta se detallan los datos específicos correspondientes a la no respuesta o “No sabe/ No responde”.