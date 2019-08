Foto: Acento.com.do/Archivo/Hipólito Polanco.

Santo Domingo, 14 ago (EFE).- El dirigente peledeísta Hipólito Polanco presentó este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras la decisión del comité central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de excluirle como precandidato presidencial en la reunión del pasado sábado.

En dicha reunión, el oficialista PLD escogió a 11 precandidatos a la Presidencia del país, entre ellos el exgobernante Leonel Fernández y el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez.

«Creemos en la igualdad de condiciones no en las exclusiones», señaló Polanco a la prensa al depositar el recurso ante el TSE, e insistió en que aún no ha recibido una información de su partido sobre la decisión de su comité político de no aceptar su precandidatura a pesar «de haber llevado un proceso limpio», dijo.

«Hemos cumplido con las leyes, hemos cumplido con la Constitución y con los estatutos del PLD», señaló y afirmó que fue el primero de los precandidatos en presentar oficialmente sus aspiraciones por lo que dijo no entender la decisión de la organización política.

En ese sentido, subrayó que «llegará la hora» de que «la institucionalidad se imponga» en el partido de gobierno.

Dirigentes del PLD han explicado que Polanco no estuvo en la reunión del comité central del sábado y que, además, nadie motivó su precandiatura, como sí ocurrió con las de los otros dirigentes.

Los demás precandidatos son los exministros Gonzalo Castillo, Carlos Amarante Baret, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Temístocles Montás, Melanio Paredes y Manuel Crespo, así como Maritza Hernández y Radhamés Segura, .EFE