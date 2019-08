SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El productor musical Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoke, afirmó este domingo que retirará su precandidatura a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en reacción a la supuesta implantación de drogas realizada por efectivos de la Dirección Nacional de Control de Drogas y una fiscal de Villa Vasquez, a jóvenes en una barbería.

El anuncio de Matías, quien por segunda vez decide retirar su precandidatura, lo hizo a través de las redes sociales Instagram y Twitter, reproduciendo el vídeo en el que se ve a un agente lanzar el paquete sospechoso nada más llegar a la peluquería y, más tarde, varios agentes interrogan y hacen búsquedas a los trabajadores.

Santiago Matías, en ese sentido, aseguró que notificará al partido de manera formal su decisión este lunes 5.

«A este país se lo va a llevar el mismo diablo, el pobre no tiene voz», expresó Matías en su cuenta de Twitter. «Este video es la respuesta de porque los jovenes en RD en especial los urbanos no protestan como los de Puerto Rico. Te ponen drogas y te sacan de circulacion porque los fiscales que tienen que velar que esto pase es pana de los policias y hacen este tipo de mierdas juntos…», agregó.

Asimismo, el productor urbano criticó las declaraciones del director de la DNCD, vicealmirante Feliz Alburquerque Comprés, quien aseguró que no se puede descartar de que el vídeo en el caso de la peluquería en Villa Vásquez, provincia de Montecristi, se trate de un montaje.

“Escuchen lo que dice el jefe de la @dncdrd Olviden este caso que no va a pasar nada, el joven que pueda largarse de este país que se vaya. Aquí nos va a llevar el diablo a todos, el pobre no tiene derecho, el jodido no tiene derecho. Esperaré tranquilo el día que me pongan pal de kilos en la emisora, en mi carro o en mi casa, nunca en una maleta en el aeropuerto porque siempre ando con maletas de mano, nunca tiro nada por abajo. Que lástima tengo de República Dominicana!! … Que pena de mi país señores!! No voy a joder con política, este lunes mandaré una carta a mi partido @pldenlinea para que me saquen de la boleta de votación de precandidato a diputado. Que se salve quien pueda en este país”.

De igual forma, censuró la pasividad de los artistas nacionales, los cuales, afirmó, no se han referido al tema.

«Ni un solo artista ha dicho ni pio, parece solo tienen compromisos con sus bolsillos y no con esa masa pobre sin voz ni voto que los ha hecho ricos y famosos».

Tanto la dotación de agentes de la DNCD como la fiscal actuante en el allanamiento, Carmen Lisset Núñez, fueron suspendidos mientras se profundizan las investigaciones.