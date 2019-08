SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, afirmó este viernes a los medios de comunicación que la posible unificación de los procesos electorales pautados para febrero y mayo del año 2020 “no es un tema de esta institución”, por lo que afirma que la JCE y su Pleno solo acatan la soberanía del Congreso.

“Ese no es un tema de esta institución, nosotros acatamos la soberanía del Congreso, nosotros no estamos pidiendo que hagan una cosa o la otra, nosotros estamos preparados institucionalmente, orgánicamente y tecnológicamente para hacer las elecciones en cualquier escenario, pero nosotros no nos oponemos a nada tampoco, nuestra posición es una posición institucional”, expresó el presidente de la JCE.

Con relación al tema presupuestario para el año 2020 dijo que “eso tiene una variable que es eventual, y es la posibilidad o no de una segunda vuelta, sin embargo, hay que presupuestarla. Por lo demás, también hay una particularidad y es que son tres elecciones presupuestadas en un año, y eso da un volumen inusitado en el sentido de que realmente son tres elecciones, y tres elecciones no cuestan lo mismo que una; de hecho, hay personas que se han puesto a poner el valor que tiene un voto y realmente es un sofisma porque usted tiene ese volumen que dividirlo entre tres”.

Enfatizó igualmente que “aquí hay un componente institucional, estamos hablando de ocho mil millones de presupuesto electoral de tres eventos, y hay una realidad y es que las elecciones municipales de febrero cuestan cuatro mil dieciséis millones de pesos (RD$ 4,016,000,000.00)”.

Finalmente, explicó que esos “son precios estandarizados, ya que un nivel electoral que determina que los dieciséis mil quinientos colegios que tienen cinco funcionarios cada uno, tienen también la Policía Militar Electoral, tecnología, transporte, dieta, y eso cuesta mucho dinero”, por lo que enfatizó que “este es un asunto en el que hay que serenarse y bajo ningún concepto estar haciendo apreciaciones que no tienen como punto de partida la certeza de la realidad”.

Julio César Castaños Guzmán ofreció estas declaraciones al salir de una reunión de trabajo que sostuvo con los presidentes y secretarios de las 158 Juntas Electorales del país, en la cual se discutieron aspectos técnicos y logísticos del montaje de las Primarias Simultáneas.