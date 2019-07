Alcaldesa exige la renuncia del gobernador de Puerto Rico tras insultos

Foto: Acento.com.do/Archivo/La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

San Juan, Puerto Rico (EFE).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, exigió la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, por insultarla en un chat con otros funcionarios.

La denuncia proviene luego de que por tercer día seguido se filtraran unas conversaciones de Rosselló con parte de su grupo de trabajo, en el que el gobernado copia un tuit de «Boina Verde de Yulín» que dice: «¿La comandanta dejó de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda HP. Esto parece una burla cruel. Patria ó muerte».

«Ricardo, tú eres un machista, eres un sexista, eres un abusador, eres un cobarde y una persona que no merece ocupar la silla que ocupas», afirmó Cruz en rueda de prensa.

«Con tus palabras lo que haces es engendrar violencia. Y te pregunto, que hoy me dijiste una hija de puta. No soy puta. Soy una mujer que sabe lo que quiere, que se tira a la calle a trabajar, que como muchas, he criado a mi hija con mis padres, una mujer que no se queda callada ante los atropellos y mucho menos contra hombres como tú», advirtió la alcaldesa.

El chat publicado también menciona a la abogada gay Mayra López Mulero, mientras que en otro chat filtrado el jueves el gobernador Rosselló califica de «puta» a la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York Melissa Mark Viverito.

Ante ello, Rosselló ofreció anoche, luego de llegar de Madrid de un viaje de vacaciones con su familia, una rueda de prensa en la que dijo que pedía «perdón» y que no iba a expresarse de igual manera nuevamente.

«Esas son las palabras que un hombre maltratante le dice a una mujer después que le da. Son palabras de un hombre que le dice a su pareja para convencerla de no dejarla. Son las palabras que han escuchado mujeres que han muerto a manos de aquellos que no tiene la valentía ni lo que son suficiente hombres paras tener una relación sana», sostuvo Yulín Cruz.

«Mientras el señor gobernador estaba haciendo su comparecencia teatral en La Fortaleza (sede del Ejecutivo), el verdadero Ricardo Rosselló se dejaba sentir en las mujeres que estaban fuera. Mientras adentro pedía perdón, afuera era con fuete y con vara», afirmó la alcaldesa sobre un grupo que se manifestaba fuera de la Mansión Ejecutiva mientras el gobernador ofrecía la rueda de prensa.

La ola de publicaciones del chat, así como las detenciones de las extitulares de Educación, Julia Keleher, y de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ángel Ávila, han hecho que ciudadanos pidan que Rosselló renuncie a su cargo.

«Pedirle la renuncia al gobernador sería en el día de hoy perder el tiempo, porque ayer demostró que no tiene temple, convicción y lo mueve la burla», dijo Cruz. EFE