Foto: Acento.com.do/Archivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Exactamente 365 de los de 623 miembros del Comité Central (CC) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresaron su respaldo al “tirón de orejas” contenido en la declaración del lunes del secretario general, Reinaldo Pared Pérez, y 22 miembros del Comité Político de esa organización.

En esta se condenó la “posición beligerante frente al Congreso Nacional” que se le atribuye a las acciones y declaraciones de rechazo del expresidente Leonel Fernández y su grupo más cercano a la posibilidad de reformar la Constitución para facilitar la reelección de su sucesor, Danilo Medina.

En respaldo al regaño del lunes, los firmantes del comunicado pagado que fue publicado este miércoles en diarios impresos del país reproducen in extenso lo leído el lunes donde, sin embargo, se destaca que “confían en el en que el respeto y la disciplina sustentadas en los principios del centralismo democrático prevalezcan en todo momento” al interior del partido.

No obstante, algunos danilistas auguran que el tres veces presidente de la República Dominicana terminará por abandonar el partido.

“Lo más seguro es que Leonel Fernández se vaya del PLD, y lo hará porque es un presidente sin poder, un hombre que ha perdido su liderazgo. No es como en otro tiempo que él tenía el control y se le hacía caso a sus propuestas, ya no es así y lo que veo es que el Comité Político ya no está aceptando a Fernández como su presidente”, expresó, por ejemplo, el diputado Elpidio Báez.

“Todo indica que esa reprimenda en su contra, algo nunca visto en el partido, significa que los miembros del Comité Político ya no lo aceptan como cabeza de ese organismo”, añadió Báez y opinó que el presidente Medina “ya habló a través de los 22 miembros”.

“Leonel se va del partido, eso lo sabemos, y se irá en medio de las protestas y quejas, y él sabe que tan pronto haya elecciones internas perderá la presidencia del PLD. De hecho, ya está en minoría en todos los organismos, su tiempo pasó en el PLD”, añadió Báez, uno de los principales impulsores de la reelección de Medina.

“Respetamos el derecho de cada miembro de nuestro partido a tener y expresar sus posiciones sobre este tema o cualquier otro que incida en la vida de la nación. Sin embargo, deseamos hacer un llamado al compañero Leonel Fernández y sus seguidores para que sus posiciones sean expresadas en el marco del debate normal dentro de las cámaras legislativas”, dice el texto respaldado por los firmantes.

Entre los firmantes que apoyan este “tirón de orejas” al expresidente destacan, entre otros, Ángel Milciades Medina Sánchez, José Ramón Peralta, Danilo Díaz, Donald Guerrero y Mayobanex Irvin Escoto, Rubén Darío Minaya, Euclides Rafael Sánchez y Alfredo Martínez.