NUEVA YORK, Estados Unidos.- El secretario general de la Asociación de Bodegueros de Estados Unidos (ASOBEU) afirmó que ese colectivo empresarial de dominicanos en Nueva York, no respalda los aprestos que se hacen en la actualidad, para modificar la Constitución dominicana.

En declaración de prensa, Francisco Marte sostuvo que a pesar de que la propia Carta Magna dice cuál es el procedimiento para modificarse, no es conveniente para el país que se haga bajo un manto de “negociación” pura y simple, con los legisladores, donde es evidente que no prima el espíritu de hacer cambios para el beneficio de la sociedad sino, para acomodar el texto a las necesidades de un sector en particular.

“Un paso tan trascendental, como es enmendar nuestra Ley de Leyes, ha de estar precedido de una consulta popular, dado el caso de que, las instituciones dominicanas todavía no han alcanzado un grado de madurez tal, que garantice la supremacía del bien común, que es el objetivo y meta de un Estado en vías de desarrollo”, indicó Marte.

El miembro de ASOBEU sostuvo que es evidente que el presidente Danilo Medina, ha promovido y generado un importante avance en materia de dinamizar la economía nacional y de llevar hasta los sectores más marginados, especialmente el campesinado, la mano solidaria de su gobierno.

En ese orden, dijo que sería muy lamentable que una gestión tan efectiva como oportuna, perdiera su brillo y reconocimiento nacional, “solamente por el empeño de un grupo de políticos en eternizar su presencia en la burocracia que sostiene el Estado dominicano”.