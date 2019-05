Ventura Camejo armó un rebulú con su denuncia del «atraco del pacto», Margarita lo enfrenta

El dirigente miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ramón Ventura Camejo, dijo que el pacto que en 2015 acordó la alta dirigencia peledeísta para dar paso a la repostulación del presidente Danilo Medina en 2016 no fue más que un «atraco» debido a lo que definió como una «rebelión» de las minorías peledeístas. En su cuenta de Twitter, Ventura Camejo expresó:

El pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorias, por lo tanto consideramos que más que un pacto fue un «atraco».

Doña Margarita le respondió: Nunca pensé leer una declaración así de ti. Si algo ha caracterizado al @PLDenlinea es el espíritu de cuerpo. El liderazgo tiene que ser responsable y apegado a la verdad, para no generar desconfianza e incredulidad en la población a la que servimos….Desde que entré al @PLDenlinea he tenido MUY CLARO que SERVIR al partido para servir al pueblo NO es servirse del Partido para servirse del pueblo.

A Ventura Camejo y a Margarita Cedeño siguieron muchos otros peledeístas, y se armó el debate.

José Ramón Peralta defiende repostulación de Danilo

En medio de los que apoyaron a Ventura Camejo y a Margarita Cedeño, el dirigente del PLD y muy cercano al presidente Medina dijo:

“Habría que preguntarse si esos sectores que cuestionan una posible reforma constitucional, están interesados en el desarrollo del país, trabajan con la gente o simplemente quieren quitar del medio al político más popular y que puede ganar más fácil. Porque Danilo Medina gana internamente de una manera muy cómoda. ¿O es que quieren un candidato que permita una segunda vuelta?”.

Milagros Ortiz y su propuesta de consenso en el PRM

La propuesta de doña Milagros Ortiz Bosch, para que el opositor PRM no dé largas a la escogencia de su candidato presidencial, y que en lugar de unas primarias se acoja a un acuerdo, generó rechazo de los seguidores de Hipólito Mejía.

El encono de los hipolitistas se debe a que Milagros habló del consenso, pero precisó que Luis Abinader es el aspirante que cuenta con más simpatías en la población y el apoyo mayoritario de las bases del PRM. Hubo de todo contra Ortiz Bosch, desde la respuesta ponderada y respetuosa, hasta inmerecidos insultos. ¡Cuidado! Milagros Ortiz Bosch es un emblema de las luchas políticas más descentes de la República Dominicana.

La cachaza de Ramfis

Hay que estar vivo para oír cosas. Resulta que un Trujillo, nada más y nada menos que un Trujillo, ha tenido la cachaza de hablar de democracia y corrupción. Así como usted lo leyó. El estadounidense Ramfis Domínguez Trujillo afirmó que Danilo Medina y Leonel Fernández «son los responsables de sumergir al país en la deuda externa más grande de la historia de la nación, aupados por la corrupción y favorecidos por la impunidad, conduciendo al país a los niveles más grandes de pobreza, inseguridad y desigualdad».

Pero el nieto de Chapita dijo más: Expresó que «nunca» respaldará a ninguno de esos líderes políticos. «Yo creo en la democracia de Estados Unidos que solo permite la reelección por dos períodos y nunca más. Después, los expresidentes deben dedicarse a escribir libros, dar charlas, ser profesores, pero no a volver aspirar a la Presidencia».

Entre trujillistas te veas…

Ramfis también lanzó ataques a la familia Castillo Semán. Según el nieto de Chapita, atribuyó a una «burda manipulación» de la familia Castillo (los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista), la carta que enviara el senador estadounidense Bob Meléndez al secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, en la cual le pide intervenir para impedir que la Constitución sea modificada para permitir una nueva candidatura del presidente Danilo Medina.

«El senador demócrata Bob Menéndez ha mantenido una estrecha relación con la familia Castillo hace varios años, incluso apoyando la iniciativa de compra para unos equipos rayos X para el puerto de Santo Domingo que estos promovían. De ahí que es evidente la manipulación de esta familia, que tiene una trayectoria clara de apoyo al expresidente Leonel Fernández, y hoy buscan favorecerlo con esta burda maniobra», dijo.

Domínguez Trujillo destacó que es al pueblo dominicano que le corresponde «empoderarse y revelarse» en contra de todo intento de violación a la Constitución.

«Todo intento mezquino de favorecer intereses particulares, disfrazándolo de democracia, no es más que manipulación política y esto es justamente la carta de Bob Menéndez: una desatinada injerencia desprovista de toda intención democrática. El pueblo es el que debe defender nuestra soberanía y Constitución a capa y espada, no los intereses partidistas y de lucro», aseveró.