José Manuel Paliza y la AIRD

Foto: José Manuel Paliza, Margarita Cedeño, Celso Juan Marranzini y José Ramón Peralta

La Asociación de Industrias de la República Dominicana celebró su almuerzo anual conmemorativo, y entregó reconocimientos justos y meritorios, que enaltecen el desarrollo económico y la capacidad productiva que ha alcanzado el país, con una combinación audaz entre sector público, como regulador, y sector privado, como inversionista.

Es el camino correcto. La Comisión de Industria y Comercio y Zonas Francas del Senado fue reconocida, como lo fue la firma Brugal por sus innovaciones y por ser parte de la identidad de la República Dominicana. Merecidos reconocimientos, que deberán servir de estímulo para que ampliemos y reproduzcamos las buenas prácticas en un ambiente competitivo, innovador y transparente.

Destacamos, sin embargo, el reconocimiento a José Manuel Paliza, quien recibió el Galardón al Mérito Industrial, por una trayectoria de servicio y múltiples aportes en el sector industrial y en las instituciones del sector empresarial.

“Don José Manuel Paliza es un símbolo de lo que significa la lucha por las mejores causas desde el sector empresarial, el compromiso con una sociedad y una economía sostenible, la defensa ardorosa de la institucionalidad, un hombre que ha unido voluntades”. Así definió el presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Marranzini a José Manuel Paliza.

No se trata del típico hombre de acción, que busca dinero a toda costa, y que crea empresas con ganancias extraordinarias. En todas sus actuaciones, tanto en las empresas que creó, dirigió o en su labor como presidente del CONEP, José Manuel Paliza siempre puso el tema social como un asunto vital.

Al recibir el reconocimiento dijo palabras que evidencian su postura ética, responsable, y de compromiso con las causas del progreso y el desarrollo.

Exhortó a los jóvenes a participar en política, a no dejar espacios vacíos. Les dijo “sean ustedes quienes escriban la historia y se anoten las carreras del triunfo de un país mejor para todos”. Veamos algunas de sus palabras:

“Es momento de involucrarnos. También aplica todo lo anterior al liderato empresarial que tenemos que estar más cerca del “homeplate”, al lado de la cámara de “replay” para asegurarnos que se respeten las reglas del juego, pero no aplaudiendo detrás de la malla, sino delante”.

“A veces olvidamos que políticos somos todos, y que si no participamos, dejamos el espacio para los políticos de los partidos, y lo que pensamos, lo que creemos y lo que queremos como ciudadanos, no llega a incluirse, ni ser parte de la tarea de los partidos, ni de los gobiernos, porque no nos ocupamos de que lo sea”.

“El hueco vacío que dejamos lo ocupan otros, y esos que ocupan el espacio que dejamos vacío son los que se sienten en la sociedad, en los medios; esos son los que opinan, los que participan activamente y mueven su agenda, convirtiéndola en prioridad”.

Nuestro reconocimiento a José Manuel Paliza por el ejemplo que sigue dando.