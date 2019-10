Los premios de la Fundación Corripio

Foto: Pepín Corripio, presidente de la Fundación Corripio, acompañado de Jorge Tena Reyes y José Alcántara Almánzar, dos de los principales directivos de la Fundación Corripio

La Fundación Corripio entregó la noche de este lunes los premios correspondientes al 2019, y que desde el 2007 oficializó como una forma de exaltar los valores que la familia Corripio más admira en las ciencias, las artes, la educación y la comunicación, aparte de los aportes en solidaridad y asistencia. Nos congratulamos por este gran reconocimiento, que se ha convertido ya en una de las instituciones de mayor prestigio en el país.

Entre los reconocidos de este año destacan personalidades de diversas áreas: Colegio Dominicano De La Salle por sus más de ocho decenios de labor educativa de excelencia para niños y jóvenes. El doctor Fernando Contreras por su participación en el desarrollo de la gastroenterología dominicana. La directora teatral Germana Quintana por su extensa trayectoria teatral con impacto en la enseñanza de las artes escénicas. Nuestro director, Fausto Rosario Adames por su larga carrera en el periodismo nacional, en revistas, diarios y prensa digital. La Vicaría de Pastoral Social por sus importantes programas sociales habitacionales, alimentarios y de salubridad. Y los Hogares Residencia Angeles Custodios por su valiosa labor de décadas albergando niñas y adolescentes de escasos recursos.

Fausto Rosario Adames, director de Acento, en septiembre pasado emitió unos comentarios cuando se anunció el premio. Aquí lo incluimos:

Agradecido de la Fundación Corripio por el reconocimiento, pues sin dudas se trata de uno de los premios de mayor trascendencia y prestigio de la sociedad dominicana. En este caso el reconocimiento a un conjunto de instituciones y personas me permite reflexionar con humildad sobre el rol que me ha tocado desempeñar en los medios de comunicación, como reportero, periodista, analista y reportajista, además de director, que lo he sido de medios impresos y digitales.

Considero un acierto de la Fundación Corripio cada año variar el reconocimiento, del modo en que se sigue haciendo, pues la variedad y amplitud permite abarcar áreas que pudieran ir quedando en el olvido. En mi caso me ha tocado trabajar como autor de reportajes durante muchos años en diarios como El Siglo, Hoy, El Caribe, además de la revista Rumbo. Allí está parte de la historia que me ha tocado construir, en una versión crítica, cuestionadora, como corresponde al periodismo.

En el caso del periodismo dominicano no es esta la época de las grandes historias, publicadas en 15 y 20 páginas de los diarios, como ocurrió en el pasado. Sin embargo, los premios de la Fundación Corripio tienen el acierto de buscar en ese pasado, y creo que es un intento por mostrar esa manera de hacer periodismo que se ha ido achicando, porque el periodismo de hoy carece de la profundidad que tuvo en el pasado reciente.

Estos premios son también una oportunidad para mirar hacia atrás y tomar lo más valioso, lo que finalmente trasciende, y nos hace más útiles como reporteros y periodistas, para que la sociedad alcance la justicia, la equidad y el mejoramiento de la democracia que merece.

Agradezco a Pepín Corripio por sus palabras, anoche, cuando me informó que había sido sido seleccionado como autor de reportajes en prensa escrita en los últimos 20 años. Me dijo que para él no había que hablar mucho ni dar explicaciones, porque se trataba de un historial periodístico de reportajes de trascendencia. Me siento honrado por este reconocimiento, y agradezco también a los miembros del jurado que tomaron en cuenta mi labor periodística”.