Actuar con rigor y dureza contra este crimen

Foto: Vertido tóxico en el río Jacagua

La Procuraduría de Medio Ambiente debe proceder judicialmente contra la empresa Extracciones Pid Smart, luego de que el Ministerio de Medio Ambiente decidiera suspender las operaciones de esa compañía, por verter desechos tóxicos directamente en el río Jacagua, en la comunidad Los Rieles, de Santiago.

Todo el que vio la forma impune como actuaban los empleados de la empresa Extracciones Pid Smart, pudo darse cuenta de que no era la primera vez que lo hacían, y que el vertido de los pozos sépticos lo venían haciendo desde mucho antes. Es un acto criminal que no se puede tolerar y que el país no debe quedar satisfecho únicamente con el cierre de las operaciones de la empresa o la suspensión temporal de la misma.

Los propietarios y ejecutivos de la empresa que auspiciaban este crimen deben responder en los tribunales por sus irresponsabilidades, y no pueden escudarse en que empleados sin autorización eran los que actuaban individualmente del modo denunciado.

El Ministerio de Medio Ambiente dijo que una investigación técnica determinó que dicha compañía dedicada a la limpieza de sépticos y trampas de grasa no posee autorización ambiental para operar en la ciudad de Santiago, por lo que procederá, además a imponerle una sanción administrativa conforme a lo que establece la ley 64-00.

Las autoridades deben actuar con rigor en un caso tan elocuente de crimen ambiental. El río Jacagua, como los demás ríos del país, tiene que ser protegido y una forma de hacerlo es aplicar sanciones a quienes los envenenan e inutilizan irresponsablemente, como este caso.

La otra cosa que las autoridades de Medio Ambiente deben hacer es reconocer y enaltecer el gesto de la señora que denunció el crimen, que con valentía desafío a los empleados irresponsables y los grabó con su teléfono móvil y dio a conocer esta horrible acción.