Las quejas de Leonel y sus decisiones políticas inmediatas

Este viernes vence el plazo de ley de la Junta Central Electoral para entregar el veredicto oficial de las primarias en los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno.

El doctor Leonel Fernández ha recurrido al Tribunal Superior Electoral para que dicte que no se ofrezcan esos resultados. Es decir, el doctor Fernández está recurriendo a un derecho que tiene, de exigir transparencia, para impedir que un organismo como la Junta Central Electoral no cumpla con el mandato de la ley.

La JCE tiene que emitir el boletín final de las primarias en el plazo de cinco días que le concede la ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Ese plazo es legal y no administrativo. El organismo electoral debe cumplir con el mandato de la ley. El Tribunal Superior Electoral no puede dictar ninguna resolución para impedir que la JCE cumpla con la ley.

Esa es la razón por la que Leonel Fernández carece de razón en su petición ante el Tribunal Superior Electoral. Puede seguir pidiendo transparencia, siempre que presente las pruebas de las irregularidades. Las irregularidades se reportan, y las impugnaciones a los procesos electorales, se hacen en las mesas de votación. El doctor Fernández pidió recuento de votos del nivel presidencial en las primarias del PLD y la JCE aceptó esa petición. Este jueves a las 6 de la tarde concluyó ese proceso de reconteo de votos manuales registrados en las papeletas impresas del voto automatizado. No hay diferencias entre el resultado conocido y el reconteo de los votos.

El doctor Fernández ha dicho no creer en el reconteo porque se perdió lo que él denomina “la cadena de control” del proceso. Esa cadena de control quien la ha tenido y la sigue teniendo es la Junta Central Electoral. Por tanto, no hay tal pérdida. Lo que ocurre es que ahora, luego de haberse reunido y confiado en la JCE, Leonel Fernández no quiere creer en nadie ni en nada. Y por donde va el conflicto ya nadie puede dejar satisfecho al ex presidente de la República.

El país tiene que seguir. Leonel puede seguir exigiendo transparencia y reclamando nuevas verificaciones, pero la Junta Central Electoral no debe paralizar sus actividades. Las primarias se realizaron y tienen un resultado oficial. Leonel deberá tomar decisiones políticas a partir de este momento, aceptando los resultados y quedándose en el PLD, o aceptando los resultados y yéndose del PLD. Cada una de estas opciones tiene ramificaciones que repercutirán políticamente en las elecciones del 2020. Leonel también podría encontrar una opción y presentarse como candidato presidencial independiente, con el apoyo de algunos partidos, o estimular a su esposa, Margarita Cedeño, para que se convierta en candidata vicepresidencial fuera del PLD. Quedaría por definir qué pasaría con los candidatos electos dentro de las primarias del PLD que forman parte del equipo de Leonel Fernández.

Esta crisis es una gran oportunidad para la oposición, y que haya alternancia en el poder en el país, con la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel podría ser de gran ayuda para la oposición ahora. Una posibilidad sería que el doctor Fernández trabaje políticamente en el proceso electoral para evitar que el PLD mantenga la posición dominante en los procesos electorales. Se trata de opciones que se ofrecen, y sobre las que deberá tomar decisiones, al doctor Leonel Fernández.