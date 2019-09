Las denuncias de Reinaldo Pared y Carlos Amarante Baret

El retiro de las aspiraciones presidenciales de Reinaldo Pared y de Carlos Amarante Baret, dentro del grupo danilista, representa una herida profunda entre los seguidores del presidente Danilo Medina.

Tanto Amarante Baret como Reinaldo Pared salieron de la contienda alegando desigualdad y uso de los recursos del Estado a favor de Gonzalo Castillo, quien aparece como el pre-candidato favorito del oficialismo, para las encuestas que se realizarán esta semana, con miras a escoger uno de los oficialistas que se enfrente al ex presidente Leonel Fernández.

Por las denuncias que hicieron, y por el tono de los discursos que pronunciaron, Amarante Baret y Pared Pérez se encuentran seriamente afectados en su procura de la nominación presidencial del PLD. Invirtieron tiempo y recursos para trabajar una candidatura que fuera gananciosa. En el caso de Amarante Baret, dejó un ministerio para dedicarse a construir un proyecto político. A Reinaldo Pared se le ha tenido siempre como un hombre muy cercano al presidente Medina, tanto él como toda su familia.

Esta renuncia a postularse, de ambos, ¿representa una ruptura política con el danilismo? No lo sabemos. ¿Serán compensados políticamente por el tiempo y los recursos que dedicaron a un proyecto en el que fueron animados por el presidente Medina? Tampoco lo sabemos.

Lo más importante será conocer si ambos denunciantes están decididos o no a brindar apoyo al re-candidato que denunciaron como el favorito del oficialismo, para las primarias del 6 de octubre, es decir, Gonzalo Castillo.

O alguno de ellos brindará apoyo al ex presidente Leonel Fernández en sus pretensiones de convertirse en el candidato presidencial del PLD, contrariando la voluntad del presidente Danilo Medina. No hay que descartar esa posibilidad, pues la disensión en el danilismo puede favorecer a Leonel Fernández, y atraerle más apoyo de grupos que dentro de su partido le han adverado con tenacidad, como Amarante Baret, quien ha tenido el discurso más crítico ante el ex presidente Fernández.

Los que irán a la encuesta de los danilistas, comenzando por Gonzalo Castillo, y seguido por Francisco Domínguez Brito, Temístocles Montás, Andrés Navarro, Maritza Hernández y Radhamés Segura, tienen aún posibilidades de salir de la contienda, con miras a fortalecer las aspiraciones del ex ministro de Obras Públicas, quien fue en último en salir por la carrera presidencial, luego de que el presidente Medina anunciara que no buscaría una segunda reelección.

Las dos renuncias no bajan las tensiones en el PLD, sino que la aumentan. Veremos cómo dejarán las encuestas el danilismo, pues el 10 de septiembre es la fecha última fijada por la Junta Central Electoral para corregir las candidaturas que irán a las primarias del 6 de octubre.

Lo que se vislumbra es un candidato danilista con fortaleza que se enfrentará a aLeonel Fernández, pese a las disensiones que surjan en este momento. Cualquier cosa podría ocurrir.