Danilo y el dandismo en perspectiva inmediata

Los análisis y predicciones andan por todo lo alto: Cada quien tiene una hipótesis y trata de agregarle elementos creíbles de cómo quedará resuelta la crisis del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Nadie sabe si Danilo Medina podrá mantener la unidad en su propio equipo con varios delfines lanzados a conquistar la candidatura presidencial del PLD, frente a un Leonel Fernández, que cada día fortalece más su posición.

Es decir, lo primero es conocer qué pasará entre los precandidatos danilistas, y posteriormente si Danilo Medina podrá transferir todo el apoyo que él recibía entre los electores hacia el que se resulte seleccionado para enfrentar a Leonel Fernández.

La segunda cuestión es conocer si Leonel Fernández conseguirá los votos de validación que deberá emitir el Comité Central del PLD para que su per-candidatura pueda ser oficializada para participar en la contienda del 6 de octubre próximo. Si le faltaran votos, que es como se comenta, tendrían que ser votos danilistas los que faciliten su presencia en la contienda electoral con padrón abierto que tendrá el PLD. ¿Le entregarán los danilistas los votos que necesite Leonel, si fue precisamente el presidente del PLD quien le negó el paso, y lo sigue haciendo al delicado tema de la habilitación de Danilo para el 2024?

Será luego de definido el candidato del PLD, en caso de ser seleccionado Leonel Fernández, cuando éste podría pronunciarse para apoyar la habilitación de Danilo Medina. Leonel no ha respondido todavía el discurso pronunciado por Medina anunciando que no acudiría al proceso electoral de 2020, y tiene reservada esa posibilidad para cuando ya Medina esté definitivamente fuera del proceso electoral. Sólo hipótesis. Danilo no cedería nada a Leonel y viceversa. Ese pleito es irreconciliable y no tiene solución. Tal vez Margarita Cedeño se convierta en la pieza intermedia que solucione ese conflicto. Otra hipótesis.

Es posible que en medio de todo este conflicto se pierda la unidad tradicional del PLD, y que cada quien tome un camino diferente, quedándose Medina con el control del partido, y teniendo Leonel que buscar refugio en otra fuerza política. Nada está dicho como definitivo, pero lo más probable es que Leonel Fernández se convierta en el candidato presidencial del PLD y que Danilo no logre su habilitación para el 2024. Opositores como Quique Antún e Hipólito Mejía insisten en que eso es posible. Danilo no ha dicho que lo quiera, y los danilistas han bajado su ofensiva respecto a la figura del presidente. Tampoco insisten en que esto ocurra, pese a que simpatizan fuertemente con esta posibilidad.

Una cosa en la que coinciden muchas de las hipótesis y teorías, que ciertamente parece demasiado ostensible a los ojos de los críticos y observadores: Danilo Medina será decisivo en la selección del candidato presidencial del PLD y podría ser igualmente determinante en quién gane las elecciones presidenciales del 2020. Otra cosa que, por supuesto, estará por comprobarse.