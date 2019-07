No es momento para tocar la Constitución

Hipólito Mejía no se anda con zigzagueos en los asuntos políticos. Ha tenido tradición de llamar las cosas por su nombre. Usa palabras sencillas y de gran potencia popular para que se le entienda. Y ha seguido el camino abierto por el Partido Reformista Social Cristiano para proponer abrir la Constitución para ser reformada, luego de que el presidente Danilo Medina, el mayor interesado, renunciara a poner la mano a la carta magna.

¿Qué ha pasado en el país para que Quique Antún e Hipólito Mejía vean lo que otros políticamente no ven, incluyendo a los respectivos partidos a los que ambos ingenieros pertenecen?

Si ya fue cerrado el tema de la reforma constitucional para qué volver sobre él, en un momento en que los partidos tienen tanta presión por el asunto de las precandidaturas y por los plazos que están corriendo para formalizar su presencia en las primarias del 6 de octubre próximo.

En el caso de Hipólito Mejía hubo una explicación sobre los temas que desea modificar en la Constitución de la República, dejando para último el asunto de habilitar al presidente Medina para que pueda ser candidato presidencial en el 2024.

Una cosa es que el presidente no ha pedido eso, en primer lugar, y que si fuese así, quien primero debe formalizar esa petición debe ser el Partido de la Liberación Dominicana, a través de los tantos legisladores con que cuenta. Por su postura reciente, el presidente Medina ha sido ampliamente elogiado, y hasta hay personas que lo consideran una víctima del sistema político restrictivo dominicano. Es probable que tanto Antún como Mejía crean que Danilo Medina está siendo víctima en este momento, pues en caso de que no se modifique la constitución no volvería a ser candidato nunca más.

Deberá recordarse que Danilo Medina ha dicho que no desea volver a ser candidato nunca más. Incluso fue reiterativo sobre este asunto, y en su último discurso dijo que su mayor deseo es volver a la vida normal y caminar por las calles y ver a los ojos de las personas con la humildad, transparencia y honestidad que lo caracteriza. Danilo Medina ha ejercido dos períodos presidenciales. Hipólito Mejía uno y Quique Antún ninguno.

Esta propuesta de Mejía podría hacerle daño a sus aspiraciones de ser candidato presidencial del PRM, pues ese partido ha expresado un punto de vista diferente. Los otros puntos de la propuesta de Mejía son igualmente discutibles, como la modificación de la constitución para unificar las elecciones. Esa parte de la modificación constitucional no se ha puesto en práctica, y ahora se presentan argumentos que ya fueron discutidos, como el costo de las elecciones separadas.

Siguen siendo propuestos con serias debilidades, que a la larga podrían perjudicar a sus autores.