Leonel Fernández en la protesta del Congreso Nacional

Foto: Leonel Fernández, ex presidente de la República

Leonel Fernández, ex presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, finalmente acudirá a los alrededores del Congreso Nacional, para mostrarse como el líder del movimiento de protesta que se ha instalado allí, rechazando la reforma de la Constitución de la República, y de paso haciendo oposición a que Danilo Medina sea habilitado para poder optar por un nuevo período presidencial, en caso de que su partido lo escoja en las primarias abiertas del 6 de octubre próximo.

Por fin, Leonel Fernández dará la cara en este conflicto político que se ha extendido más allá de su partido. Fernández no se ha referido directamente a Danilo Medina ni ha dado señales de vida en los diversos actos de protesta de legisladores, artistas, motoconchistas y sectores de la población que han acudido a firmar un libro de rechazo a la reforma de la Constitución.

Luis Abinader, la pasada semana, convocó a sus seguidores para el viernes a las 9 de la mañana, frente a las edificaciones del Congreso Nacional, y reunió a miles para rechazar la reforma. De paso, con su acción, le quitó el protagonismo a Leonel Fernández, y asumió el liderazgo del rechazo a la reforma de la Constitución.

Es probable que si Leonel Fernández decidió acudir al Centro de los Héroes, y dar la cara frente a sus propios seguidores, se lo debemos a la decisión de Luis Abinader. Incluso, cuando 22 miembros del Comité Político del PLD conminaron al doctor Fernández a debatir en las cámaras legislativas la reforma constitucional, sus seguidores ofrecieron declaraciones en su nombre, y él no compareció. En varios momentos han hablado en su nombre, y Leonel Fernández es apenas una sombra, protegida del calor del sol del verano, ausente de la calle, sin conocimiento de lo que ocurre en este tipo de manifestaciones a las que él mismo convoca.

Fernández se ubica en el Olimpo de la política. Habla a través de artículos periodísticos, y si por casualidad se refiere al momento político, o a las actuaciones del presidente Medina, se abstiene de mencionarlo por su nombre. Sus seguidores, incluyendo ex generales del Ejército y la Policía, hablan de él como si se tratara de un oráculo. Y se recuerda que en el gobierno de Hipólito Mejía se le mencionó como responsable de actos de corrupción y decidió acudir a la Procuraduría General de la República, que se ubicaba entonces y ahora en el Centro de los Héroes. Leonel acudió acompañado de cientos de seguidores y abogados, sin haber sido citado, y hubo una refriega que dejó a varios lesionados, incluyendo al propio Fernández que fue afectado por gases tóxicos.

Las autoridades están obligadas a tomar las medidas de seguridad para evitar cualquier altercado o que al doctor Fernández le agredan o se vea involucrado en un hecho de violencia. El doctor Fernández, como ex presidente de la República, cuenta con seguridad para participar en un acto como el que ha sido anunciado, y que su seguridad lo cuide. Corresponde a las autoridades cuidar que al doctor Fernández no le pase nada, aunque él es responsable de sus actos y se ha cuidado mucho de no chocar con nadie, excepto con los que desean cambiar la Constitución.