Preguntas y más preguntas

Foto: Presidente Danilo Medina

¿Qué pasará con la reforma Constitucional? ¿Qué pasará en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Si no es Danilo Medina el candidato del PLD, en este caso a la reelección, quién podría serlo? ¿Leonel Fernández asumiría la candidatura presidencial del PLD? ¿Los demás precandidatos del PLD se podrían unir, y con el apoyo de Danilo en la contienda interna, le podrían ganar la candidatura presidencial?

¿Ayudaría la indefinición momentánea del PLD a la oposición, para crear un bloque que pueda competir y triunfar en las elecciones del 2020? ¿Si el PLD no escoge a Leonel Fernández como su candidato presidencial, estaría éste dispuesto a formar parte de un bloque de oposición? ¿Tendría paciencia Leonel Fernández para seguir esperando hasta el 2024 por una candidatura presidencial del PLD? ¿Cuál papel jugaría Danilo Medina en la definición del próximo candidato presidencial del PLD, en caso de no ser él el escogido?

¿Luis Abinader e Hipólito Mejía se pondrán de acuerdo, luego de la convención del PRM, para acudir juntos a las elecciones presidenciales? ¿Si es Luis Abinader el candidato del PRM, aceptaría Hipólito Mejía que se repitiera la boleta del 2016, con Carolina Mejía como candidata vicepresidencial? ¿Si resulta Hipólito Mejía electo candidato del PRM, escogería a Luis Abinader como su candidato vicepresidencial, para repetir la boleta del PRD en el 2012?

¿Entre los partidos opositores, en caso de formarse un bloque, sería el candidato del PRM quien encabece ese bloque? ¿Hay posibilidad de que el principal partido de oposición acepte apoyar un candidato que no provenga de sus filas? ¿Aceptarían los pequeños partidos opositores que sus líderes, y casi siempre candidatos presidenciales, se conviertan en candidatos a diputados y a senadores por una coalición opositora?

¿Harán caso los partidos políticos a la propuesta de la Coalición Democrática, que sustenta la unidad en un programa mínimo para los partidos que formen parte de ese conjunto de organizaciones que se enfrente al PLD en las elecciones? ¿Habrá acuerdo entre los opositores para presentar candidaturas municipales comunes en caso de que se mantengan separadas las elecciones municipales de las congresuales y presidenciales?

¿Estados Unidos tendrá incidencia en las elecciones dominicanas? Tal vez ya está teniéndola, con su incursión sobre la reforma constitucional. ¿Favorece Estados Unidos un candidato que no sea Danilo Medina? ¿Apoyaría Estados Unidos que Leonel Fernández sea candidato del PLD? ¿Favorecería Estados Unidos que la oposición encabezada por el PRM ganara las elecciones presidenciales del 2020?

No es ocioso hacer preguntas en este momento, Nada está claro. Todo está por definirse, y no hay nada claro en el PLD, tampoco en el PRM, ni en los partidos opositores. Leonel y Danilo dominan el escenario político de su partido. Luis Abinader e Hipólito Mejía dominan el escenario en el PRM. Están vigentes los mismos candidatos del año 2000. Leonel era presidente, y Danilo fue el candidato del PLD que compitió con Hipólito Mejía. Son los mismos políticos que compitieron en el 2004, en el 2008 (con la inclusión de Miguel Vargas Maldonado), en el 2012 y en el 2016. Si seguimos con este derrotero serán los mismos que compitan en el 2020 y en el 2024. Y Leonel dijo que el PLD era una escuela de presidentes y que ese partido gobernaría hasta el 2044.

Nadie se retira. Nadie cede el paso, ni aupa a los jóvenes políticos para que asuman responsabilidad en la administración del Estado. Danilo Medina ha gobernando dos períodos pero tiene temor de que lo construido en sus gestiones se pierda casi de inmediato. Y por eso justifica seguir apostando a decidir. Nadie duda que Medina hará lo posible, si no es el candidato, para decidir quién será el candidato de su partido. Y por supuesto no será Leonel Fernández, pues esa candidatura no cabe en la cabeza de Danilo Medina. Leonel ha sido presidente tres veces, y aspira a una cuarta y quinta ocasión.

La pieza clave en este momento es Danilo Medina. Hay muchas especulaciones sobre lo que hará Danilo en las próximas horas o en los próximos días. Hay quienes dicen que hablará al país para anunciar una decisión sobre la reforma constitucional. Otros dicen que está meditando y que tiene tiempo para decidir hasta agosto próximo. Incluso, se publican encuestas en que Danilo aparece en primer lugar entre los favoritos para el próximo gobierno. Todo ello es posible. Pero las sombras son inmensas y la incertidumbre se sostiene. Nadie sabe nada. Seguimos en espera, y sólo tenemos preguntas sin respuestas.