Los pre-candidatos y la pre-campana presidencial: La urgencia de que Danilo se defina

Foto: Danilo Medina e Hipólito Mejía

Este lunes, a las 10 de la mañana, Hipólito Mejía oficializará su pre-candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. A las 4 de la tarde, Luis Abinader hará lo mismo. Y la contienda queda abierta para que el 6 de octubre, mediante primarias con padrón cerrado, los inscritos en el PRM seleccionen a su candidato presidencial, y a la vez escojan a los candidatos a cargos electivos que no han sido ya reservados por esa organización política.

Lo propio hará el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández hará oficial sus aspiraciones a la presidencia de la República por el PLD, y lo mismo están haciendo con sus inscripciones otros precandidatos, tanto a la presidencia como a posiciones de senadores, alcaldes, diputados y otras posiciones. Sin embargo, hará falta saber si el presidente de la República, Danilo Medina, será inscrito como pre-candidato por el PLD para repetir como presidente. En el PLD habrá primarias con padrón abierto el próximo 6 de octubre, y las posiciones en disputa serán muy cometidas, porque los que dominan ese partido son Danilo Medina y Leonel Fernández.

Esta semana seguirá siendo observada con muchísima atención. Como lo han sido las semanas pasadas en el Congreso Nacional, con la expectativa de que algún senador o diputado presentara una propuesta de ley para cambiar la Constitución y abrirle el camino al presidente Danilo Medina. Leonel Fernández y las fuerzas políticas de oposición están coincidiendo en la negativa a que la Constitución sea modificada. Es un asunto de vida o muerte, para ambos grupos.

Mientras tanto, los danilistas creen que es importante presentar encuestas en las que las simpatías del presidente están por encima del 50 por ciento, y en caso de que se presentara sería ratificado como presidente, según ellos. Esa es la cuestión, porque sería la manera de mantener en el poder al PLD, debido a que si es Leonel Fernández el candidato la oposición ganaría las elecciones presidenciales.

Los argumentos van y vienen. Las posiciones son cada día más enconadas. No hay posibilidad de acuerdo para que el PLD asista unido al proceso electoral. Una gran ventaja para la oposición es que las fuerzas encontradas en el PLD sigan así. Una posible victoria para la oposición es que la Constitución sea modificada. Si se logra la modificación constitucional Leonel Fernández se iría del PLD, y eso sería un gran éxito para la oposición.

Hay otras versiones. Por ejemplo, hay quienes sostienen que es más difícil derrotar a Danilo Medina que a Leonel Fernández, y por eso es mejor que el candidato presidencial del PLD sea él, y no Danilo. Leonel tiene experiencia, como la tiene Danilo Medina, pero no tendría el apoyo del Estado para el proceso electoral del 2020, pues Danilo no se lo daría.

¿Si es Danilo Medina el candidato del PLD, Leonel se iría con las fuerzas opositoras? Nadie lo sabe. ¿Qué pasaría con todos los candidatos leonelistas que se inscriban y ganen candidaturas en el PLD? ¿Cambiarían de posición y dejarían de seguir a Leonel Fernández? Nadie lo sabe.

Estamos pues en una encrucijada política que solo podremos definir con la posición de Danilo Medina esta o la próxima semana. Lo que está claro es que Medina será inscrito como pre-candidato del PLD para optar por la reelección presidencial. Si lo justificará o no es cuestión de sus cálculos políticos. Si se dirige al país o no es una decisión suya.

La posición de Luis Abinader, Hipólito Mejía y Leonel Fernández está muy clara. Necesitamos saber la posición de Danilo Medina, quien ha dejado todas las puertas abiertas para que todo el mundo lo vea, observe a sus cercanos colaborares haciendo campaña, pero insistan en preguntar por la postura del presidente. Danilo Medina es el presidente y se convertirá en el pre-candidato a ocupar la posición que tiene. Ya lo hizo en el 2016, luego de un cambio en la Constitución. Será el único caso en la historia republicana de un presidente que modifique dos veces la Constitución para poder optar por la reelección. Los que lo han hecho hasta ahora ha sido para una postulación.

Es el drama del país y del sistema democrático dominicano. La Posición de la alternabilidad la decidirá Danilo, y lo hará bajo presión, porque los temas de Odebrecht y Punta Catalina son factores que todo el mundo sabe que cuentan ahora, y mucho.