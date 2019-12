Alianzas en un país fenomenal 

Pregunto a quienes corresponda ¿cuál es la teoría o el pensamiento político que dan racionalidad a la política de responder con la misma táctica a cualquiera que sea la circunstancia; y al hecho de que la izquierda pueda hacer acuerdos con partidos del sistema en el plano social, y considere entonces que es pecaminoso hacerlo en el espacio de la política, más bien de la república?

¿Cómo así? Si la lucha de clases se da en las esferas económica, ideológica y política, y un revolucionario las asume de manera integral. Es como el aceite tres en uno. No es una y las otras no, sino las tres.

Es conocido que en nuestro país hay revolucionarios y progresistas, militantes de verdad y consecuentemente revolucionarios de toda una vida, ante los cuales me inclino siempre respetuoso; que condenan que la izquierda haga compromisos políticos tácticos con partidos con los que tiene diferencias estratégicas. Incluso condenan acuerdos tácticos electorales, que son las que de antemano se sabe el mes, día y hora específicos de caducidad.

Llama la atención que algunos de los que impugnan esa posibilidad, la aprueban si, como ha ocurrido muchas veces, la hace algún partido o movimiento de izquierda en el extranjero.

Una lectura elemental al capítulo IV del Manifiesto Comunista (1848), escrito por Carlos Marx y Federico Engels, enseña exactamente lo contrario a lo que hace parte de la izquierda dominicana en materia de compromisos o alianzas. Hace 171 años los fundadores del marxismo dieron solución teórica a esta cuestión. En ese apartado sintetizan acuerdos tácticos de los comunistas con tendencias burguesas en varios países de Europa, siempre buscando abrir paso a las ideas y propósitos radicales en circunstancias en que, sin esas maniobras tácticas, fuera imposible avanzarlos.

¿Ningún compromiso? Se preguntó Vladimir Ilich Lenin en el capítulo VII de su libro La enfermedad infantil del izquierdismo, escrito en el año 1920; en el que refuta actitudes de muchos dirigentes y partidos socialistas de la época, que rechazaban participar en elecciones, hacer compromisos tácticos con partidos del sistema, y hasta ser parte de sindicatos amarillos. En ese folleto dice el líder bolchevique que toda la historia de los comunistas rusos, antes y durante la revolución de octubre de 1917, “está llena de casos de maniobras, de acuerdos, de compromisos con otros partidos, ¡sin exceptuar los partidos burgueses!”.

Desde luego que todavía quedaría que se considere caducas esas ideas de Marx, Engels y Lenin, y entonces la discusión sería otra. Es lo que pregunto al inicio de este artículo ¿Cuál es la racionalidad teórica, o el pensamiento político que sustenta ese rechazo permanente, cual sea la circunstancia, a pactar compromisos tácticos con sectores políticos estratégicamente adversos a los intereses que expresamos?

Mientras llega la explicación teórica a la posición que anima este articulo, me quedo con el profesor Juan Bosch en 1986, cuando decía que «la política en nuestro país tiene mucho de fenomenal». Es algo fuera de lo común, a veces increíble; quiso decir, precisamente a propósito de las condiciones puestas por un grupo de izquierda para apoyarlo en las elecciones de ese año.

Para ganar las elecciones en cualquier frente social, la izquierda y el progresismo buscan apoyos en la dirección de los partidos mayoritarios. No hay una elección en colegio profesional alguno, o sindicato importante, que la izquierda y el progresismo haya ganado, sin entendimientos con el PRD en su tiempo, y del PRM ahora; e incluso del Partido Reformista Social Cristiano. Pero a estos se les rechaza cuando se trata de los asuntos de la república, del poder, que es, lo fundamental para un partido político.

Es fenomenal.

Un acuerdo electoral, cual sea su alcance, es una maniobra táctica, y esta no es la estrategia. Esta señala el rumbo general del proceso, y la táctica la pone a caminar en lo concreto, en las circunstancias de cada día. Pero ocurre que sectores de la izquierda son concretos en la estrategia, llenándola de especificidades que solo las circunstancias dirá cómo serán aplicadas cuando toque en el futuro; y son muy generales en la táctica, cuando esta si precisa de propuestas específicas, para el ahora.

No es asunto de principios hacer, o no hacer, compromisos tácticos con determinados sectores políticos. Es un absurdo dividir el movimiento entre los que si y los que no los hacen. Es el análisis concreto de las circunstancias concretas, lo que determina si se hacen o no esos compromisos.

Tan erróneo es convertir ese asunto en cuestión de principios, como errónea es la predisposición a hacerlos en cualquier coyuntura electoral.

Cada coyuntura tiene sus apremios. Entre 1994 y 2012, el PCT puso un gran empeño para poner en relieve y afirmar una opción «diferente y diferenciada del partidismo tradicional», montada en una plataforma de unidad progresista y de izquierda, porque, con excepción de 1994- 96, en ese momento correspondía esa política. A ese fin pusimos a disposición nuestro registro electoral y apoyamos en cinco elecciones consecutivas a candidatos de grupos alternativos. Y probablemente corresponderá una táctica igual o parecida en algún otro momento; no necesariamente con fines electorales; aunque también con estos, si la participación electoral es lo que aconsejan las circunstancias.

A partir del 2016, se nos ha hecho cada vez más claro que el PLD ha devenido en un régimen todo poderoso, que cercena atributos esenciales de la república, y es necesaria la unidad más amplía para sacarlo del poder y habilitar el país para cambios democráticos. Esta es la esencia de la coyuntura actual.

La táctica es donde los políticos prueban audacia y agudeza política. Por eso los buenos tácticos son tan escasos.

A coyunturas diversas, corresponden propuestas tácticas diferentes. Es lo que interpretamos del Marxismo.