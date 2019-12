Pedro Conde Sturla, en un artículo en Acento titulado “Este mundo podrido”, nos describió hace años en toda su crudeza la falsedad en que vivimos creyéndonos que, como planteara Emund Burke y tanta gente repite sin analizarlo a fondo, bastaría con que los buenos no hagan nada para que los malos, los perversos, se salgan con la suya. No he citado el dicho entre comillas a propósito, porque hacerlo equivaldría a aceptar lo que precisamente Pedro desmonta en su brillante escrito.

Lo cierto es que este mundo no es de aquellos que tratan de ceñirse a las reglas y las normas que la sociedad se traza para organizar la vida en comunidad y lograr de esta forma que las leyes se cumplan y se pueda coexistir con un nivel mínimo de respeto a los derechos que a todos nos corresponden, por el simple hecho, si se quiere, de haber nacidos.

La realidad es que el mundo es de los más fuertes, de los que se aprovechan de la debilidad humana para imponerse a toda costa contra los débiles. Los que abusan de los que se afanan por vivir conforme a sus principios, sin ambiciones desmedidas, que viven conformes a sus creencias, éticas o religiosas, y que no aspiran a más cosas que estar en paz con Dios y consigo mismo. Este “mundo podrido” que retrata Pedro en Acento, es el que hoy dominan y controlan nuestros políticos, protegidos por una Constitución y leyes que interpretan a su antojo; por poderes públicos negociados en aposentos en tinieblas y reformas irregulares de códigos, en connivencia permanente con inescrupulosos venidos del mundo empresarial.

Es el mismo mundo que siglo atrás el rey David, en medio quizá de una frustración por la maldad humana que le rodeaba, en su Salmo 55 (versión Reina-Valeria 1960) legó los versos maravillosos que hoy muchos cristianos sienten como un escape: “¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría yo, y descansaría. Ciertamente huiría lejos; moraría en el desierto”.