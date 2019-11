¡Ojalá se suelte un loco!

Me cuesta mucho aceptar lo que parece ser: que la Junta Central Electoral está prosternada ante el Poder Presidencial (ese que ha trazado la dolorosa ruta del despotismo desde aquel lejano Febrero). Me cuesta mucho afirmar, a pesar de los hechos, que esa Junta, de la que depende la legitimidad de lo que ocurra en 2020, esté plegada a la voluntad del Presidente de la República. Y lo digo porque, no obstante lo que vemos, no pierdo la esperanza de que un día de estos se suelte por lo menos un loco en esa Junta y le diga a Danilo Medina: “¡Señor, usted está violando la Constitución y la Ley Electoral!”