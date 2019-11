La Deforestación del Planeta: Frente a tu indiferencia…

Conforme la visión y evaluaciones técnicas del Consejo Regional de Desarrollo, Inc., (CRD) de cara al presente y al futuro, si bien es cierto que la contaminación de los mares y océanos no cesa, más bien crece cada año; no es menor la situación del planeta con respecto a la deforestación.

Ve por tanto, que cada año se deforesta una extensión superior a la extensión del reino unido, es decir, casi 6 veces la extensión de la República Dominicana.

Estima pues, que lo se deforesta no vuelve, se convierte en área agrícola ganadera o en espacios para el crecimiento desbordado de ciudades, parques e industriales, o simplemente se desertifica.

Situación que ve agravada, ante la política irresponsable de algunos gobernantes respecto al compromiso global de frenar la deforestación, que ha permitido acciones como las que ha estimulado el Presidente de Brasil Jair Bolsonaro con la Amazonía, la cual esta siento deforestada a un ritmo que del 90 al 2005 perdió más de 1 millón de Kms2, casi dos veces el territorio de Francia; al día de hoy las áreas deforestadas en la Amazona se ha más que duplicado, fruto de la política que Bolsonaro estimula de manera pública y reiterada.

Resalta en dicho sentido, que el comportamiento del mandatario brasileño, no es más que un fruto del mal ejemplo que sobre las Políticas Climáticas Globales ha dado el Presidente Norteamericano, quien no solo ha pretendido desacreditar la lucha contra el cambio climático, sino que incluso retiró a los Estados Unidos de los acuerdo de Paris (COP-21).

Antes estas acciones incorrectas, llama pues entender que las últimas Cumbres de las Naciones Unidas sobre el Calentamiento Global y Cambio Climático en Kenia y Nueva York en marzo y septiembre pasado, enarbolaron la bandera de un necesario cambio de actitud de los Gobernantes y Gobernados y establecieron metas para reducir la deforestación para el 2030; ya en el 2014 se habían establecido compromisos para que al 2020 reducir a la mitad las áreas deforestadas en el mundo; sin embargo ese acuerdo no se ha cumplido, más bien el problema se ha incrementado.

Dada la tan palpable y preocupante realidad, alerta entender que al ritmo que avanzamos en los serios problemas generados por el calentamiento global, los llamados y acuerdos de estas conferencias no pasan de ser simples enunciados de buena fe, en razón de que no son vinculantes y aunque lo fueran en la práctica las mismas no se aplican.

Una Sociedad Indiferentes:

Dentro de la problemática referida, para el CRD el mal sistema y accionar que hemos construido, camina a la autodestrucción ambiental del planeta; dando a entender, que pareciera como si no nos importara lo que pasa a nuestro alrededor; hemos abandonados los campos y cada día empujamos más a la población a vivir en hacinamiento, creando barrios de conglomerados humanos carentes de organización y de los servicios más elementales como es el agua, energía eléctrica, eliminación eficiente de residuos sólidos; sin servicios sanitarios de ningún tipo ni sistema de tratamiento de las aguas servidas.

Hemos hecho de las ciudades junglas invivibles que crecen de manera desbordadas y lo más lamentable es que a los sectores gobernantes y dominantes parece no importarle nada lo que pasa a su alrededor.

Ante esta situación, en el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD.) por medio de su dirección técnica, apostamos por la creación de un nuevo paradigma que empodere a las nuevas generaciones a asumir un compromiso por el medio ambiente y este compromiso solo se alcanzará a través de la educación continua, que inicie desde los primeros niveles de la educación primaria hasta los niveles universitarios y que se ejecute en todos los conglomerados sociales.

Los Jóvenes:

La Única Esperanza del Planeta:

Al observar de la óptica y los diversos estudios del CRD sobre la problemática tratada en esta trabajo, en torno a la situación ambiental del mundo, debemos admitir que las generaciones pasadas y las que hoy regimos el mundo les hemos fallado a nuestros hijos y nietos, tal como indican los siguientes indicadores:

Le estamos legando un mundo deforestado en casi un 55% de sus reservas boscosas, situación que se agrava y crece cada año de manera indetenible, a la par con un crecimiento desbordado de la población.

Hemos llenado los mares y océanos de basura no degradable como son los plásticos y petroquímicos.

Nuestras acciones han producido un calentamiento global creciente que de no mitigarse, en 30 años aumentará la temperatura del ártico entre 3 y 5 o C y que en 30 años más (2080) , podría llegar hasta los 9º C ( ésta situación desde ya está creando graves problemas climáticos, en todo el mundo ) y en 50 años más, de no mitigarse estaremos ante una verdadera catástrofe ambiental.

Hemos generados una merma de la capa de ozono por el exceso de gases tóxicos de efecto invernaderos (GEI) , como el dióxido de carbono ( CO2 ) vapor de agua, óxido de nitrógeno (NO), entre otros.

Creamos un modelo de desarrollo basado en un ´´Capitalismo Salvaje´´ que solo le importa el dinero, dejando de lado el Ser Humano. Parecería que nos alimentaremos, respiraremos y nos hidrataremos con dólares y petróleo, pues destruimos todos los días nuestro habita sin importarnos las consecuencias.

Con este panorama generalizado que ya es una triste realidad a nivel global, surge un grito de alarma de jóvenes del Mundo dirigido a llamar la atención de los líderes mundiales. Millones de jóvenes de todas las naciones han iniciado una especie de Huelga Mundial por el Medio Ambiente a través de una serie de manifestaciones pacíficas que han denominado ´´Friday For The Future´´ encabezado por la joven sueca Greta Thunberg.

Este grito se ha convertido en una esperanza para sacar de la apatía y el embobamiento por los ritmos callejeros sin contenido ni sentido, a la juventud barrial sencilla y le ha marcado un rumbo a seguir; ha sido un grito dirigido a los jóvenes de clase media, que persigue sacarlos de la apatía propia de las comodidades en que viven, que los llevan a no interesarse por nada, pues creen tenerlo todo y que lo que está pasando a su alrededor no es su problema, pues por ahora aun no lo sufren de manera directa.

El llamado de Greta Thunberg es un reclamo a los jóvenes para que se involucren en acciones concretas mitigadoras de la situación actual y que exijan a sus Líderes Políticos, Empresariales, Religiosos, Científicos, Académicos, Sindicales, etc., planes serios que sean capaces de producir cambios reales, no de fachada, en las Políticas Ambientales de sus respectivos países.

Solo la toma de conciencia de las nuevas generaciones creará un mundo ambientalmente sostenible.

Para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) al vivir en un mundo globalizado y siendo nosotros parte de una isla en medio del caribe, es lógico que lo que pasa en el mundo con un tema tan puntual, nos importa y nos afecta de manera directa, por lo que toca a nuestra generación asumir un rol diferente al que hemos seguido por generaciones y es precisamente es el sentir de la dirección técnica del CRD, al lanzar el conjunto de propuestas que ha venido presentando al país y al mundo a través de diferentes estudios, tendentes a crear un nuevo nivel de compromiso por el medio ambiente.