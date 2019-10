Más ciudadanos, menos políticos

Nuestro país precisa de una transformación integral, de una transformación de la sociedad, pero sobre todo de una transformación política. Haciendo lo mismo no lograremos resultados distintos, teniendo las mismas figuras por años liderando los diferentes escenarios sin querer soltar o ceder las riendas a liderazgos emergentes, sin dar espacio a que otros se destaquen cercenando el esfuerzo que de manera limpia otros queremos realizar.

Necesitamos más ciudadanos que quieran hacer política, que deseen participar y menos políticos tradicionales. Necesitamos más académicos, más profesionales, más líderes comunitarios sinceros, más empresarios, más hombres y mujeres preocupados por su país, más jóvenes, más vocación de servicio, más comprensión de la problemática nacional desde el punto de vista del que trabaja para vivir, y menos políticos que usan el escenario para proyección individual. Necesitamos unir voluntades, que la política no sea una acción de caciques y cacicazgos, sino un sistema donde el colectivo escuche propuestas, donde se discutan ideas, donde se destaquen cabezas pensantes y donde los demás escojan y sigan a alguien en base a su propio criterio y no a lineamientos de nadie. En la política deben existir oportunidades reales para todos (as), los liderazgos no deben ser cuestión de herencias, ni de apellidos, ni de compra de voluntades por recursos económicos, por favores o por nombramientos, no debe ser cuestión de amenazas sutiles a quienes a cambio de lo en algún momento recibido o prometido, se le recuerdan compromisos de obediencia. No estamos en los tiempos de vasallos y sirvientes, no somos pastores y borregos, somos todos (as) ciudadanos (as) de un país en el que debe existir pensamiento colectivo y eso debe trascender a la política.

El escenario político debe reinventarse, nuevas maneras de gobernar, nuevas caras, nuevas ideas, un verdadero cambio. Nuevos (as) protagonistas, sacados (as) de todos (as) los sectores; ciudadanos (as) que con verdadera motivación deseen participar. Los partidos políticos deben fomentar nuevas figuras, personas capacitadas con las que se puedan diseñar estrategias y desarrollarlos (as) para crear nuevos núcleos, para tocar nuevas puertas, para despertar a los apáticos, para llegar a sectores donde los políticos de siempre no llegan. No se puede seguir apostando a ganar con lo mismo, los mismos votos, la misma gente que se ha dormido con la misma dinámica, te doy y me das, te he dado y me debes.

Multiplicidad de actores, apertura de los escenarios, verdadera interacción con la gente, de eso se debe tratar la democracia. Si usted quiere participar, que nadie le cierre el paso. Nadie debe ser eterno en ninguna posición pública, los espacios y asientos no deben tener un nombre fijo. Creo en que las etapas se agotan, en que debemos saber movernos con gracia a otras funciones, en que un día nos toca liderar y otro día seguir o “mentorear”.

La participación ciudadana debe ser en dos vías, política y electoral. Si te interesa un cambio, si te interesa prestar tu voz, acércate a un partido político y crea y defiende tu espacio. Pero igualmente si te interesa un cambio, analiza y apoya a nuevas figuras, asiste a los procesos y vota. No tendremos un país diferente si seguimos permitiendo que se queden los mismos. Necesitamos mas ciudadanos y menos políticos.