El problema de las encuestas dominicanas

Diez empresas encuestadoras, dominicanas, americanas, mexicanas, ecuatorianas y centroamericanas, publicaron sus predicciones sobre el resultado de nuestras primarias. Todas coincidieron en que Luis Abinader ganaría fácilmente las del PRM, pero cinco pronosticaron que en el PLD ganaría Leonel Fernández, cuatro que lo haría Gonzalo Castillo y la nuestra, la de Mark Penn/Stagwell, que estaban empate.

En orden de la más reciente hasta la más antigua, los resultados fueron:

Nótese como Asisa en siete días bajó a Leonel Fernández de 69.3% a 55.0%, es decir 14 puntos y a Gonzalo Castillo lo subió 15 puntos, de 24.3% a 39.5%. En la primera buscaba un impacto publicitario a favor de su cliente y en la segunda estar más cercana a la realidad.

Cuando salió la de Mark Penn/Stagwell indicando un empate a 46% con un 6% que no votaría, el candidato Leonel Fernández declaró que esa encuesta había sido “maquillada”, ya que la totalidad de las respuestas sumaba 101, en vez de 100. Dado que toda encuesta tiene un margen de error, usualmente un 3%, es la práctica norteamericana redondear el resultado, es decir si salió un 24.8% se pone 25%. Lo contrario sería sugerir un grado de confiabilidad que no existe. Consecuentemente, es usual que la totalidad sume 99 ó 101 en vez de 100. Si eliminamos el 6% que dijo que no votaría la predicción de Mark Penn/Stagwell fue 49/49 que se acerca muchísimo al resultado final de nuestra Junta Central Electoral (48.72% Gonzalo y 47.29% Leonel) y al 52% que dicen lo seguidores de Leonel Fernández que arrojan sus cifras, tomando en cuenta que un 49% más 3% de margen de error llega a 52%.

Nuestra encuesta indicó que un 49% de los dominicanos se consideraban independientes, una proporción muy alta y que no aparece en ninguna de las otras encuestas. Esto se debe, según nuestro parecer, a la forma en que se hacen las preguntas. La indagatoria usual es preguntar: “¿De qué partido es usted miembro o simpatizante”, lo que no da oportunidad al entrevistado a indicar su independencia. Mark Penn/Stagwell, por el contrario, pregunta: “¿De qué partido es usted miembro o simpatizante, o es independiente?”. A los que indican que son miembros o simpatizantes se les hace una segunda pregunta: “¿De qué partido es usted miembro o simpatizante?”

El gran absentismo en las votaciones en nuestras primarias, estimado en un 74%, a pesar de los esfuerzos de los políticos para que se acudiese a las urnas, tal vez esté reflejando ese 49% de independientes que están muy inconformes con las actuales prácticas políticas dominicanas.

Por supuesto, hay encuestas solicitadas por grupos políticos que nunca fueron publicadas. La de Mark Penn/Stagwell, fue auspiciada por un multimedio: Noticias SIN. En las presidenciales pasadas dos periódicos publicaron encuestas (Gallup y Greenberg) resultando también con un muy alto nivel de acercamiento al voto real. Ojalá que en las próximas presidenciales tengamos por lo menos tres encuestas auspiciadas por medios de comunicación.

Uno o más medios deben de publicar, en base a resultados de los últimos años, cuáles han sido las encuestadoras que con más consistencia han tenido éxito en sus predicciones. Eso haría que el público en el futuro se fije más en ellas que en otras.