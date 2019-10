Un pretexto es una explicación o justificación falsa que se ofrece para cierto curso de acción porque el motivo tras él es ilegal o vergonzoso, o no se considera lo bastante persuasivo de cualquier otra manera. Se trata de una táctica retórica ilegítima por la que el orador reemplaza la verdad con un argumento mejor (…) los potentados medievales solían buscar alguna excusa territorial, dinástica o religiosa, por descabellada que fuera, para justifica la conquista de más territorio o un intento de quedarse con la corona. ( Mark Thompson, 2017; Pp.292-293)

Nuestros tiempos cibernéticos y transidos están dejando sus improntas de posverdades. La era del cibermundo muestra la posverdad como simulación, engaño, de exuberancias, creencias encarnadas en las emociones, sin huellas de razones y argumentos. Por lo que no es el apego a una idea lo que impera sino el imperio de lo efímero, entonces se ha de buscar, no la razón y la certeza, sino lo que me garantice fe ciega en lo que yo creo y no ha de ser cuestionado ni revisado y mucho menos por el otro.

La posverdad tiene como cómplice lo emotivo y las creencias falsas que se expanden de forma viral por las redes del ciberespacio, masificando con abundantes bulos que brotan de lo virtual. Cómo bien a punta Álex Grijelmo (2017) en relación a la posverdad, como engaño en redes tecnológicas: “La tecnología permite hoy manipular digitalmente cualquier documento (incluidas las imágenes) y eso avala que se presente como sospechosos a quienes reaccionan con datos ciertos ante las mentiras, porque sus pruebas ya no tienen un valor notarial” (2017).

De la posverdad brota el flujo de información (ciberespacio) que refuerzan criterios y reducen lo que es verdadero como algo que no importa, ni tiene sentido por encontrarse fuera de la narrativa alternativa que es la que me hace sentir bien confortable. ­­¿Para qué importa la verdad si está secuestrada o naufragó en la profundidades del ciberespacio?

De ahí, que el simulacro, los bulos alimenten todo este escenario de las primarias abiertas o cerradas que nos envuelven en los enredos de las redes sociales y tienen como estrategia las filfas vestidas de verdades emotivas y desvergonzadas, carentes de reflexiones (Merejo, 2018). En ese escenario el poder de la Junta Central Electoral (JCE), consensuada por los partidos, ha de hacer valer su autoridad, reunir todos los actores que producirán el acontecimiento electoral, digo eso, porque los votantes siempre se han expresado de manera tranquila en esos procesos.

La sociedad dominicana transida, vive una crisis de la democracia, se encuentra bloqueada en cuanto a la mediación política y el consenso y disenso, lo que genera tensión e incertidumbre ante unas primarias simultáneas que celebrarán los principales partidos políticos dominicanos; el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El Cibermundo como sistema social, político, económico, cultural entramados de poder de control virtual está fuera de lo grávido en el plano de vivir el acontecimiento. Esa falta de gravidez, es lo que permite, que muchas de las empresas de prestigio, al moverse en el ciberespacio formen parte de lo light, y sean negadoras de lo consistente en cuanto referencia de estudios, medición poblacional y muestra social. No sólo que responden a intereses grupales, por el hecho de ser contratadas por estos, sino que se dejan atrapar por la captura de las emociones de los consumidores, que se aceleran, se agitan a ritmo de 5G por todas las redes sociales y en permanente movimiento, dadas las identidades múltiples, contradictorias y fluidas de los sujetos cibernéticos en el cibermundo.

Partiendo de esto podemos comprender por qué la mayoría de las empresas encuestadoras, incluso las de prestigio, se encuentran inmensas en estos enredos de las redes sociales, en lo ingrávido de la big data, de esa virtualidad que no tiene referente en lo real, en la identidad física, de los cuerpos, sino en las fluidez de las identidades en el cibermundo.

Los políticos han entrado en el plano de la posverdad y los seguidores de estos se sienten muy confortables con que estos actúen por emoción y no por razón. Lo espeluznante de esto, es que se refuerzan en lo identitario como roca fija envuelta en posverdad y relleno de resentimiento que refuerza el monólogo y desprecia el diálogo. Síntoma de una democracia transida.

Es por eso, que a los grupos de los partidos políticos, ya no les importa desacreditar o es destruir las encuestas, sino, tenerlas como legitimadoras de sus emociones (posverdad) y como garantes de seguridad, de que se sienten ganadores, de esa manera van acorde con sus impresiones, sensaciones y percepciones, al margen de la razón en cuanto criterio cultural y relativo de la verdad. De saber que tienen electores y no todos los electores, de saber que hay reglas de juego que cumplir, que se han de cumplir. Pero, al parecer vamos por vía contraria, porque para el político dominicano las encuestas no solo le dicen a sus seguidores que está arriba sino que sigan manteniendo el estado emocional encendido como llama permanente ante un determinado hecho alternativo (Posverdad).

El triunfo se puede acomodar al estado emocionar del ganador y desajustar el estado emocional del perdedor, el cual no reconocerá que perdió, sino que se observaron irregularidades y falta de trasparencia en todo el proceso. El hecho de que haya un ganador no es garantía de que este tuvo la verdad en las encuestas, sino que su estrategia y fuerza política fue más eficaz para imponerse en todo ese proceso. Para el maratón de votaciones que nos queda de aquí a Mayo del 2020, sugiero que la JCE, les prohíban a los partidos hacer públicas sus encuestas a través de las empresas que contrataron y que los principales medios de comunicación de este País, no se hagan ecos de estas. Por eso la JCE ha de sancionar a los servidores (actores políticos) que difundan las encuestas y no a los que participan y debaten sobre estas como si fueran juegos interactivos en las redes sociales.

En estos tiempos cibernéticos y de estrategia ciberpolítica, las empresas encuestadoras que llevan el signo distintivo de la posverdad, no son las que en otrora manejaban y manipulaban fichas técnicas y utilizaban estrategias de mercadeo para colocar en primer lugar en un torneo electoral al candidato político, quien pagaba dicho servicio. En el plano de lo virtual, de las redes sociales, no es la verdad que se pierde en una guerra de encuestas y la lucha por el poder, es el dominio de la posverdad que hace su entrada triunfal a esos escenarios de fuerzas.

Es por eso, que en el ciberespacio se han estado colocando encuestas, muchas de las cuales son juegos interactivos de niños, que producen emociones intensas, con la única diferencia, que nuestra tradición política más que de emociones son de pasiones encendidas, a veces explosivas, por lo que pueden traer consecuencia sociales impredecibles; comenzando desde las primarias del domingo 6 de octubre 2019, que será la verdadera encuesta, hasta culminar con el proceso electoral de Mayo 2020. Esperamos que los resultados para los ganadores, no sean por estrecho margen de diferencia en dicha primaria.