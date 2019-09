“Hasta donde yo sé, la única razón sólida por la que necesitamos dormir es porque tenemos sueño.”- William Dement, codescubridor del sueño REM y cofundador del Centro de Medicina del Sueño de Stanford

El aporte del sueño al bienestar es archiconocido: es tan importante como la alimentación y el ejercicio físico para una vida larga y productiva, en salud y armonía. El sueño es vida, el reparador descanso simultáneo de cuerpo y alma que potencia la continuada creatividad y productividad humana. Todavía no hemos descifrado exactamente por qué dormir es esencial, pero sabemos que el sueño es tan necesario para la vida humana como el agua.

La escuela presta la debida atención a la nutrición y la actividad física de los estudiantes; sin embargo, suele menospreciar la importancia del sueño en sus enseñanzas para la vida. La alimentación escolar y la educación física son hoy elementos indispensables en los centros escolares de todo el mundo, y las instituciones educativas enseñan nutrición y educación física a los jóvenes no solo para que puedan aprovechar mejor las oportunidades de aprendizaje en la escuela, sino también para que sigan alimentándose y ejercitándose saludablemente durante toda la vida. No solo proveen alimentación escolar y oportunidades para ejercitar cuerpo y mente en actividades físicas in situ, sino que hacen énfasis en su importancia para la salud personal durante toda la vida. Sin embargo, en la escuela no hacemos adecuados esfuerzos por enseñar a los jóvenes sobre la importancia de dormir el tiempo necesario y en las condiciones idóneas para que el descanso reparador del sueño contribuya a su mejor aprendizaje, así como a la mayor productividad y una larga vida de calidad.

No dormir suficientes horas afecta a todos los órganos en niños, adolescentes y adultos: socava el sistema inmunitario, altera los niveles de azúcar en sangre, bloquea las arterias coronarias y destruye neuronas del cerebro, entre otras muchas consecuencias fisiológicas. La privación de sueño impide consolidar lo aprendido, pues durante el descanso se producen procesos cerebrales que fijan los conocimientos esenciales y filtran lo inconsecuente de la memoria corta para que no pase a ocupar espacio en la memoria profunda. El sueño también prepara el cerebro para recibir nuevos conocimientos al despertar. Para estar en óptimas condiciones productivas, un niño en preescolar debería dormir entre 11 y 13 horas diarias, en primaria entre 10 y 11 horas. Los adolescentes necesitan unas 10 horas, y los adultos entre 7 y 9 horas de sueño de calidad. Por múltiples razones los adolescentes usualmente se duermen y despiertan más tarde que niños y adultos, y por eso en muchos sistemas las instituciones educativas inician sus labores una o dos horas después de la escuela primaria.

“Estamos delante de una epidemia silenciosa de pérdida de sueño, el reto de salud pública más importante del siglo XXI”

En un reciente artículo, Olga Pereda cita a Matthew Walker, profesor de Neurociencia y director del Centro para la Ciencia del Sueño Humano de la Universidad de California en Berkeley, para alertar sobre lo que significa el déficit de sueño en la actualidad: “Estamos delante de una epidemia silenciosa de pérdida de sueño, el reto de salud pública más importante del siglo XXI”. La investigación de Walker relaciona la falta de sueño con problemas de conducta entre los estudiantes, incluidos la irritabilidad, el acoso y la escalada de la violencia en las escuelas.

La realidad es que el alumno que más necesita de la escuela para compensar las desventajas heredadas por la situación de su familia muchas veces llega al aula con un grave déficit de sueño. No es igual dormir tranquilo en una habitación oscura de ambiente controlado y en una cama individual cómoda y limpia de la clase media, que sufrir la noche calurosa compartiendo con toda la familia en una sola cama, mortificado por el estruendo del colmadón, los ladridos de perros realengos, las sirenas policiales, los ataques de mosquitos, pulgas y cuantas otras alimañas habitan nuestros barrios: cualquier combinación de estos elementos dificulta dormir profundamente las horas requeridas para aprovechar la escuela al otro día. Según una reciente investigación de Matthew Walker sobre el sueño, los alumnos privados de las horas que deben dormir experimentan un déficit de atención del 40% en la capacidad para recibir nuevos conocimientos. Dormir bien (o no) con frecuencia es la diferencia entre aprender y no aprender. El maestro que no toma en cuenta cómo la pesadilla de las condiciones de nuestros barrios afecta el sueño de sus alumnos, y por ende su disposición al aprendizaje, les está fallando a los estudiantes más necesitados de sus servicios como educador.

No es factible suplir el sueño a los alumnos en las escuelas, como se hace con la alimentación y el ejercicio físico. La dificultad de proveer espacio y tiempo en los planteles para dormir y enseñar a dormir hace necesario estrategias diferenciadas, pero no nos exime de prestar atención a este vital componente del aprendizaje de nuestros escolares. Si por lo general los estudiantes de medicina reciben menos de cuatro horas de formación profesional sobre trastornos del sueño, hasta ahora los programas de estudio para los futuros maestros ignoran por completo el tema del sueño y su impacto en el aprendizaje de los alumnos. La nueva generación de maestros de excelencia que se forma actualmente deberá cambiar esta costumbre de ignorar el aporte del sueño al aprendizaje, y por ello es importante reflexionar sobre el tema y diseñar estrategias para contribuir para que todos los alumnos lleguen al aula con suficientes horas de sueño de calidad y así puedan aprovechar mejor las oportunidades de aprendizaje que les brinda la escuela.

El déficit de sueño es un factor importante en el bajo desempeño de muchos estudiantes, sobre todo los que provienen de familias de los primeros quintiles, y merece la urgente atención de los educadores para mejorar el aprendizaje de nuestros niños y adolescentes.