El dinero oscuro en campañas políticas (1-3)

¿Qué es el dinero oscuro? En inglés, Dark Money se refiere al gasto político destinado a influir en la decisión de un votante, donde el donante no se revela y se desconoce la fuente o el origen de los fondos donados a un candidato político en particular, sobre todo en la política de los Estados Unidos.

Según las circunstancias, el dinero oscuro –que en todos los casos no es sinónimo de dinero sucio, de lavado o de narcotráfico– puede referirse a fondos gastados por una organización política sin fines de lucro o un súper PAC, o Comité de Acción Política, no sujeta a ciertas restricciones de la Comisión Federal de Elecciones.

Las reglas electorales estadounidenses precisan que las organizaciones sin fines de lucro políticas no tienen la obligación legal de divulgar a sus donantes. Cuando eligen no hacerlo, son considerados grupos de Dark Money o dinero oscuro.

Los Súper PAC también se pueden considerar grupos de Dark Money en ciertas situaciones. Si bien estas organizaciones tienen la obligación legal de divulgar a sus donantes, pueden aceptar contribuciones ilimitadas de organizaciones políticas sin fines de lucro y corporaciones «fantasmas» que pueden no haber revelado a sus donantes.

Los grupos de dinero oscuro explican lagunas asombrosas para comprender exactamente cómo se gasta cada dólar de financiación durante las elecciones políticas. Estas brechas se están ampliando con cada ciclo electoral, detalla el Centro de Política Receptiva, con sede en Washington, D.C.

Las organizaciones políticas que trabajaron para influir en las elecciones de 2016, fuera del partido o las estructuras de campaña oficiales, gastaron más de $15 millones en 2015, y solo reportaron alrededor de $5 millones a la Comisión Federal de Elecciones, (FEC). A modo de comparación, solo $5 millones es diez veces más de lo que se había informado en 2011, antes del último ciclo de elecciones presidenciales.

Tipos de gastos electorales

La jerga política puede ser confusa. Lo que se necesita saber sobre el gasto para influir en las elecciones es que hay dos tipos principales.

Dinero duro: gasto político tradicional. Con este tipo de gasto, los donantes deben ser divulgados, se aplican límites de contribución y las organizaciones pueden coordinar sus esfuerzos para ayudar a elegir un candidato. Esto no es dinero oscuro. Estos grupos incluyen comités de candidatos, partidos políticos y comités tradicionales de acción política, (PAC).

Dinero blando: gasto político externo. El gasto externo, a veces denominado independiente o no coordinado, se refiere a los gastos políticos realizados por organizaciones e individuos distintos de las campañas de candidatos. Todos los grupos externos que no son partidos políticos, a excepción de algunos PAC tradicionales que realizan gastos independientes, pueden aceptar sumas ilimitadas de dinero de individuos, corporaciones o sindicatos. Con estas donaciones, los grupos pueden participar en una serie de actividades políticas directas, incluida la compra de publicidad que defiende a favor o en contra de un candidato, ir de puerta en puerta o dirigir bancos telefónicos.

Sin embargo, estas organizaciones no pueden coordinar sus gastos con candidatos políticos o partidos. Si bien algunos grupos externos, como los súper PAC, deben divulgar a sus donantes, otros no. Estas organizaciones no reveladoras se denominan grupos Dark Money, los cuales están creciendo en tamaño, alcance y participación en el gasto electoral con cada ciclo electoral, según datos de la FEC difundidos en diciembre de 2017.