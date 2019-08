Preguntas necias…

(¡Cómo molestan los escándalos que, aunque duren años en la palestra pública, siempre los entierra el olvido!). Pero no hay remedio, y seguimos con el tema de estos días: Todo este país, enterito, pregunta algo más que lógico: ¿Si la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Investigaciones, dependientes de la Presidencia de la República, desde hace más de cuatro años, como han declarado públicamente sus titulares, sabían de las tropelías de César el Abusador, por qué no actuaron contra ese gran capo di capi? ¿Qué les impedía hacerlo? Falta una: ¿Le habían informado esto a su jefe?… (Apuesto que no responden).