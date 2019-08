Leonel en su laberinto

No hay cosa peor para un político que caer en un laberinto sin salida, al que lo llevaron casi sin darse cuenta. Por tanto, buscar una salida resulta inútil, sobre todo si en sus intrincados senderos hay trampas imprevisibles, insalvables obstáculos y fieras agazapadas para atacar al cuello…Como van las cosas, con Danilo Medina decidido a imponer el candidato presidencial, con el Comité Central y el Comité Político en gran parte a sus órdenes, creo que a Leonel Fernández no le quedará otra que escalar las paredes del laberinto para irse de allí a buscar mejor suerte (lo que en nuestra historia no sería nada nuevo).