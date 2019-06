Los 10 mejores cuentos de Juan Bosch: una encuesta literaria

En República Dominicana son comunes las encuestas de carácter político —especialmente en períodos de campaña electoral—, pero casi nunca tienen lugar las encuestas de tipo cultural. Recientemente, sin contar con el auspicio de ninguna firma encuestadora, efectuamos una segunda encuesta literaria. La primera, sobre obras inéditas de autores dominicanos, la realizamos en febrero de 1992; la segunda, llevada a cabo entre la última semana de febrero y la primera semana de marzo de 2009, trata sobre la cuentística de un verdadero maestro de la narrativa latinoamericana: Juan Bosch (1909-2001).

Durante el proceso de la investigación hemero-bibliográfica sobre la narrativa boschiana realizada en el año 2009 —con ocasión de celebrarse el primer centenario del natalicio del célebre autor de La Mañosa—, nos encontramos con un dato curioso que nos motivó a ejecutar dicha encuesta de opinión dirigida a los escritores dominicanos —a los que residen en el país y a los de la diáspora—, y que constaba de una sola pregunta: «¿Cuáles son, en su opinión, los diez (10) mejores cuentos escritos por el narrador dominicano Juan Bosch?»

La encuesta literaria le fue aplicada a cien (100) escritores tomados como muestra representativa, de los cuales, dentro del plazo establecido, contestaron ochenta (80), muchos de ellos ubicados en el extranjero: España, Alemania, Estados Unidos de América, Puerto Rico y Francia. En la estructuración de la muestra fueron tomados en cuenta los críticos y ensayistas literarios, así como los narradores (cuentistas y novelistas).

Los resultados de la encuesta fueron muy interesantes. A continuación presentamos un resumen apretado de las conclusiones derivadas de los mismos. Veamos:

a) Un total de treinta (30) cuentos fueron seleccionados por los escritores encuestados como los mejores cuentos escritos por Juan Bosch, cifra equivalente a un 34.88% de los 86 textos de narrativa breve —cuentos y relatos— de la autoría del insigne narrador hasta ahora dados a luz pública, lo que evidencia la alta calidad literaria de la producción cuentística del máximo exponente de la narrativa dominicana de todos los tiempos. Esos cuentos fueron los siguientes:

“La mujer”, “La Nochebuena de Encarnación Mendoza”, “La mancha indeleble”, “Dos pesos de agua”, “Los amos”, “Luis Pie”, “El indio Manuel Sicuri”, “La muchacha de La Guaira”, “La bella alma de don Damián”, “Cuento de Navidad”, “El difunto estaba vivo”, “En un bohío”, “El algarrobo”, “El Socio”, “La desgracia”, “Rumbo al puerto de origen”, “Todo un hombre”, “Camino real”, “Fragata”, “Los últimos monstruos”, “Piloncito”, “El sacrificio”, “Forzados”, “Guaraguaos”, “La pulpería”, “Los dos amigos”, “Lucero”, “Mal tiempo”, “Poppy” “Rosa”

b) De los treinta (30) cuentos escogidos “La mujer”, con un 88.89%, fue el de mayor porcentaje de inclusión en las selecciones propuestas por los escritores que tuvieron la gentileza de apoyar la encuesta. Es decir, que la crítica consideró que ese cuento es el mejor de todos los que escribió Juan Bosch, quien lo recogió en su primer libro de cuentos publicado: Camino real, impreso en La Vega en 1933. Propicio es consignar aquí que un año antes de Bosch recoger ese texto en el citado volumen, el mismo había aparecido en la revista cubana Carteles (La Habana, 1 de mayo de 1932, pp. 18 y 55).

Otro dato a destacar es que el cuento “La mujer” fue traducido al francés e incluido, en noviembre de 1933, en la antología Les Conteurs hispano-américains (Textos de cincuenta y dos autores, seleccionados y presentados por Georges Pillement. [París], Éditions Delagrave, “Pallas”, 1933, 432 p.). Bosch tenía 24 años y 5 meses de edad y en esta antología comparte honores con Ricardo Güiraldes, Leopoldo Lugones, Eduardo Mallea, Roberto J. Payró (Argentina); Ricardo Jaimes Freyre (Bolivia); Eduardo Barrios, Agusto d’Halmar (Chile); José Eustasio Rivera (Colombia); Carmen Lira, Manuel González Zeledón (Costa Rica); Alfonso Hernández Catá, Carlos Montenegro (Cuba); Juan Montalvo (Ecuador); Rafael Arévalo Martínez, Miguel Ángel Asturias (Guatemala); Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes (México); Rubén Darío (Nicaragua); Ricardo Palma (Perú); Horacio Quiroga, Carlos Reyles, Hugo Wast (Uruguay); Rufino Blanco Fombona y Arturo Uslar Pietri (Venezuela), entre otros. Su nombre figura así: “Juan E. Bosch”.

c) Incluyendo a “La mujer”, los cinco (5) mejores cuentos escritos por Juan Bosch, según los encuestados, son: “La Nochebuena de Encarnación Mendoza”, con un porcentaje de inclusión equivalente a un 68.52%; “La mancha indeleble”, con un 55.56%; “Dos pesos de agua”, con un 53.70%; y “Los amos”, con un 51.85%.

d) Del total de cuentos seleccionados, los nueve (9) siguientes fueron los que obtuvieron el más bajo porcentaje de inclusión (1.85): “El sacrificio”, “Forzados”, “Guaraguaos”, “La pulpería”, “Los dos amigos”, “Lucero”, “Mal tiempo”, “Poppy” y “Rosa”.

e) Conforme a los resultados de la encuesta hemos elaborado una tabla con los diez (10) mejores cuentos de Juan Bosch, ordenados en función de las veces —expresadas en porcentaje— que los mismos fueron incluidos en las selecciones hechas por los escritores encuestados:

Los 10 mejores cuentos escritos por Juan Bosch

Título del cuento Posición % de inclusión

“La mujer” 1 88.89 “La Nochebuena de Encarnación Mendoza” 2 68.52 “La mancha indeleble” 3 55.56 “Dos pesos de agua” 4 53.70 “Los amos” 5 51.85 “Luis Pie” 6 3 3.33 “El indio Manuel Sicuri “ 7 18.52 “La muchacha de La Guaira” 8 16.67 “La bella alma de don Damián” 9 11.11 “Cuento de Navidad” 10 9.26

Ahora bien, ¿a cuál dato curioso nos referimos en el segundo párrafo de este artículo? A la selección sugerida por el mismo Bosch al citar los cinco (5) cuentos de su autoría de los cuales se sentía más satisfecho. Es en la “Antesala” de su Antología personal (San Juan, Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1998. P. XI) donde Bosch expresa sus preferencias. Primero hace la siguiente confesión: “De mis libros casi no hablo porque no me gusta hablar de mí mismo”. Y luego procede a hacer su propia escogencia: “Pero, entre mis cuentos, estoy muy satisfecho, por ejemplo, con ‘Luis Pie’, ‘La nochebuena de Encarnación Mendoza’, ‘El indio Manuel Sicuri’ y ‘La bella alma de Don Damián’. Otro cuento muy bueno es ‘Dos pesos de agua’ ”.

En una histórica carta escrita por Juan Bosch en La Habana (Cuba), el 14 de junio de 1943, y dirigida a los escritores dominicanos Emilio Rodríguez Demorizi y Ramón Marrero Aristy, el maestro de la narrativa latinoamericana declara:

“[…] hay una obra mía, diseminada por todo nuestro ámbito, que ha sido escrita, forjada al solo estímulo de mi amor por el pueblo dominicano. Me refiero a mis cuentos. Ni el deseo de ganar dinero ni el de obtener con ellos un renombre que me permitiera ganar algún día una posición política o económica ni propósito bastardo alguno dio origen a esos cuentos. [C]uando uno empieza a escribir, cuando lo hace […] sincera, lealmente, no lleva otro fin que el de expresar una inquietud interior angustiosa y agobiadora. Así, ahí está mi obra para defenderme si alguien dice actualmente o en el porvenir que soy un mal dominicano”.

Por lo anterior es que uno de los objetivos de la encuesta sobre la cuentística de Juan Bosch fue provocar la reflexión en torno a su brillante obra literaria, así como hacer que la intelectualidad dominicana vuelva sus ojos y fije su atención sobre uno de los más valiosos legados dejados a la literatura universal por ese innovador hombre de letras nacido en La Vega: su obra narrativa.

Los 10 cuentos seleccionados por los encuestados como los mejores de toda la producción literaria de Bosch, aparecen en nuestro libro Juan Bosch: Maestro de la narrativa latinoamericana (Selección de textos críticos), publicado en noviembre de 2009 y sobre el cual ―al pronunciar su discurso de presentación del mismo, titulado «Miguel Collado es mucho más que un bibliógrafo»― el crítico literario José Alcántara opinó del siguiente modo:

«…me atrevería a decir que la obra que Miguel Collado entrega hoy al país y al mundo no tiene parangón entre nosotros. Es una obra en la que por primera vez convergen múltiples enfoques críticos de la narrativa [de Juan Bosch]. // Permítanme terminar dando las gracias al escritor y amigo Miguel Collado, que por humildad se define como bibliógrafo dominicano, aunque es mucho que más eso, por esta antología sobre la narrativa breve de Juan Bosch, que es, sin lugar a dudas, el libro del centenario de su natalicio. Lo digo por el acopio de voces críticas tan diversas y enriquecedoras que abarcan varias generaciones de escritores e investigadores dominicanos y extranjeros; por la calidad del trabajo antológico, que implicó una seria y paciente investigación de años; por la calidad del trabajo editorial, minucioso y preciso; y por la factura de una obra que quedará inscrita en los anales de las letras dominicanas como un homenaje excepcional a Juan Bosch, un clásico moderno de nuestra lengua, cuya figura se agiganta con el tiempo».